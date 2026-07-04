Como dois donos de loja de suplemento criaram uma marca 'clean label' que desafia o whey tradicional

Cristina Ferraz e Patrick Schilte, fundadores da True: 'O desafio é justamente chegar a um sabor e a um paladar agradável trabalhando com formulações limpas' (Divulgação)
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Publicado em 4 de julho de 2026 às 08h01.
O whey vem dominando o mercado brasileiro de alimentação nos últimos anos: em pó, em bebidas, em barrinhas, em cafés e até em milk shakes.Em 2018, quando o ingrediente já tinha algumas marcas consolidadas, dois empreendedores capixabas decidiram apostar em uma diferenciação: o clean label, com lista de ingredientes curtos e sem conservantes e adoçantes artificiais.
Assim, nasceu a True, com foco na proteína em pó. Hoje, a marca já aposta em suplementação para sono, proteína vegana e até linhas infantis.
A empresa acelera uma nova fase de expansão, apoiada em três frentes: lançamento de produtos em novos formatos, ampliação da capacidade industrial e avanço em canais como farma e alimentar. A aposta ocorre em um momento de transformação do setor, com consumidores mais atentos à composição, saúde intestinal e conveniência de consumo.
“Prezamos por fórmulas o mais limpas possível. O desafio é justamente chegar a um sabor e a um paladar agradável trabalhando com formulações limpas”, afirma Patrick Schilte, CEO e fundador da True.
A True vem crescendo cerca de 80% ao ano nos últimos ciclos e projeta dobrar de tamanho a cada dois anos.
A True nasce dentro de um setor que já vinha amadurecendo no Brasil, mas ainda com forte dependência de marcas importadas e pouca oferta local em algumas categorias. A origem da empresa está ligada à trajetória dos fundadores, Patrick Schilte e Cristina Ferraz, no próprio mercado de suplementação.
Antes de criar a marca, eles operavam lojas de suplementos regionais no Espírito Santo, além de trabalhar com importação de produtos. “Utilizamos a experiência como um laboratório, aprendendo realmente na indústria: o que vende, o que não vende, qual marca se destaca mais”, diz Schilte.
A decisão de criar a True surge no contexto de transformação do setor a partir de 2018, quando começam a ganhar força discussões sobre saúde, sono, estresse e longevidade. “Começou a se perceber uma preocupação maior com longevidade e prevenção, de uma forma diferente do que o mercado falava antes e percebemos a oportunidade de criar fórmulas Clean Label”, afirma.A estratégia buscava sabores menos convencionais para aquele momento, como coco, abacate, maracujá e crème brûlée.
A partir dessa base, a empresa começa a expandir o portfólio de forma acelerada, testando novas categorias e consolidando presença no varejo especializado. O crescimento inicial é descrito como orgânico, apoiado na relação com lojistas e na construção de credibilidade dentro do setor.
“Foi um trabalho muito forte com profissionais da área da saúde, nutricionistas e médicos, que foram sempre uma comunidade muito forte dentro da True”, diz o CEO.
O crescimento acelerado do setor de wellness no Brasil também traz desafios. A dependência de matérias-primas importadas, a volatilidade de preços e a necessidade de adaptação regulatória pressionam as margens e o planejamento industrial.
Em maio deste ano, o valor do whey protein subiu 90%, gerando até mesmo a escassez de alguns produtos do setor. A oscilação acaba interferindo no valor final dos itens que levam o ingrediente da True, porém Schilte explica que a diversificação das fontes de proteína utilizadas pela empresa equilibram esse desafio.
“A maior categoria do setor ainda é whey, mas a nossa estratégia sempre foi diversificar para não ficar tão refém da volatilidade da matéria-prima. Trabalhamos com proteína vegana, colágeno e outras frentes do portfólio”, diz.
Hoje, a categoria de proteínas responde por cerca de metade das vendas da empresa. Dentro dela, o whey representa entre 25% e 30% da receita, enquanto o restante vem de proteínas veganas, colágeno e beef protein.
Outra aposta para o momento está na educação do consumidor em torno de outras categorias do portfólio, como proteína vegana e colágeno de proteína. Esse movimento passa pela atuação junto a nutricionistas e profissionais da saúde, que ajudam a orientar o consumidor sobre alternativas dentro da categoria.
Por outro lado, o crescimento de alimentos proteicos diversos é vista como positiva para o empreendedor – já que criam uma porta de entrada para o consumo de um produto mais “premium”, por exemplo, o rótulo limpo da True.
“A pessoa começa a consumir proteína por produtos mais acessíveis e, aos poucos, passa a entender melhor os ingredientes e buscar fórmulas mais completas”, afirma.
Para continuar apostando na diversificação e inovação, a marca deve inaugurar uma segunda fábrica até novembro de 2026, em Aracruz, no Espírito Santo. Hoje, a True já produz seus produtos em pós, mas outros tipos de suplementação ainda são terceirizadas – com a nova unidade, a expectativa é aumentar a capacidade produtiva.
As novas categorias já chegam neste mês durante a Naturaltech. A principal aposta é nos suplementos líquidos, pensados para consumo direto, inclusive com uso de colher, em referência a formatos antigos de suplementação.
“É um formato que já cresce no exterior e vimos uma oportunidade de trazer isso para o mercado brasileiro. Agora, a estratégia é acelerar a divulgação com influenciadores, degustações e experimentação para apresentar essa categoria ao consumidor”, diz Schilte.
Além disso, a empresa lança um produto voltado ao consumo matinal com foco em energia, proteína e saúde intestinal, combinando diferentes ingredientes funcionais em uma única formulação.
“Vimos um movimento muito forte acontecendo em torno dos rituais matinais e não tínhamos um produto pensado para esse momento do dia”, afirma.
A companhia ainda iniciou estudos científicos próprios para validar produtos, movimento ainda pouco comum no setor brasileiro de suplementos.A expansão da True passa pela diversificação dos canais de venda. Hoje, cerca de metade da receita ainda vem das lojas especializadas em suplementação, mas a empresa acelera a presença no digital, em assinaturas e em novos canais de distribuição.
Segundo a companhia, o e-commerce já representa cerca de 35% a 40% das vendas, enquanto farmácias e supermercados aparecem como próximas apostas de crescimento para o setor. “O canal farma e o alimentar serão muito relevantes para a indústria nos próximos anos”, diz.
Além da expansão comercial, a True também vem ampliando sua estratégia de divulgação em eventos presenciais. A empresa participa de mais de 100 ativações por ano, entre feiras, congressos e ações regionais, mas passou a buscar espaços fora do circuito tradicional da suplementação.
Nos últimos meses, a marca esteve em eventos ligados a tênis, moda e lifestyle, numa tentativa de aproximar o consumo de suplementos de públicos menos ligados à lógica da alta performance esportiva. “A indústria ainda está muito focada em corrida e esporte. A gente está tentando fugir um pouco dessa zona e levar a nutrição para outros contextos”, afirma Schilte.