Como Bill Gates gasta sua fortuna de US$ 160 bilhões?

Com um patrimônio estimado em US$ 160 bilhões, o americano Bill Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo. Apesar disso, ele já declarou que não pretende manter essa posição para sempre.

O cofundador da Microsoft e filantropo planeja doar a maior parte de sua fortuna para a Fundação Bill e Melinda Gates. Criada com sua ex-esposa, a fundação investe em saúde, educação e no combate à pobreza em escala global.

A promessa de Gates inclui cair da lista dos mais ricos do mundo. Enquanto isso não acontece, ele continua a investir em bens luxuosos, que vão desde mansões milionárias até uma coleção de carros raros.

Mansão de Bill Gates em janeiro de 2000 (Ted Soqui/Corbis via Getty Images)

Mansões e bens de luxo

Gates é o maior proprietário privado de terras agrícolas nos Estados Unidos, com aproximadamente 1,1 bilhão de metros quadrados espalhados pelo país.

Entre os bens mais icônicos de Gates está a “Xanadu 2.0”, sua mansão em Medina, Washington. A propriedade possui uma piscina de 60 metros com sistema de som subaquático e uma biblioteca de 2.100 m².

A biblioteca abriga um manuscrito de Leonardo da Vinci comprado em 1994 por US$ 30 milhões. A mansão conta ainda com 24 banheiros, seis cozinhas e diversas garagens para os 23 carros de sua coleção.

Ele também é dono de uma propriedade em Wellington, na Flórida. O local serve de base para as atividades equestres de sua filha, Jennifer Gates Nassar, e inclui duas mansões avaliadas em US$ 35 milhões. Ele também possui propriedades no Montana e na Califórnia, incluindo o Rancho Paseana, comprado por US$ 18 milhões.

Por meio de sua firma de investimentos Cascade, Gates diversifica sua fortuna em hotéis, como o Ritz-Carlton de São Francisco, comprado em 2013 por US$ 161 milhões.

Porsche 959: Bill Gates é proprietário desse carro luxuoso e raro (Sjoerd van der Wal/Getty Images)

Carros e aviões

O cofundador da Microsoft é um entusiasta de carros de luxo. Seu primeiro grande investimento foi um Porsche 911, comprado nos anos 1970. O veículo foi posteriormente leiloado por US$ 80 mil.

Hoje, sua coleção inclui modelos raros, como o Porsche 959, e o empresário ainda investe em uma frota de aviões privados. Os aviões são frequentemente usados para viagens a negócios e lazer.

Viagens e lazer

Apesar de não tirar férias nos primeiros anos da Microsoft, Gates hoje aproveita viagens luxuosas. Em 2014, ele alugou o superiate “Serene” por US$ 5 milhões por semana para uma viagem no Mediterrâneo.

Ele também já viajou para destinos como Austrália, Belize e o Amazonas, no Brasil. Nas horas de lazer, Gates gosta de jogar tênis, esquiar e ler.

Bill Gates: bilionário usa tempo livre para jogar tênis, esquiar e ler (Getty Images)

Um compromisso com a filantropia

Gates é um dos fundadores do Giving Pledge, uma iniciativa que convida bilionários a doarem a maior parte de suas fortunas. Desde 2010, ele já destinou US$ 59,5 bilhões à Fundação Bill e Melinda Gates.

A fundação, que investiu US$ 77,6 bilhões em projetos globais até 2023, é responsável por iniciativas como o combate à malária e à poliomielite, além do financiamento de vacinas para países pobres.

Durante a pandemia, a fundação comprometeu US$ 1,6 bilhão para a Gavi, a Aliança Global de Vacinas. O orçamento anual da fundação deve atingir US$ 9 bilhões até 2026.

Com essa dedicação, Gates reafirma que pretende usar sua riqueza para transformar vidas. "Quero que meu dinheiro faça diferença no mundo e caia da lista de mais ricos", declarou o empresário.