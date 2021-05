Quem ficará com Xanadu 2.0, a mansão 6 mil m2 de Bill e Melinda Gates?

Na segunda-feira (3), o casal bilionário e filantropo Bill e Melinda Gates, comunicaram sua separação. O casal que detém uma fortuna estimada em US$ 146 bilhões, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, enfatizou que irão continuar a trabalhar juntos em filantropia. Ainda que tenham pedido privacidade neste momento, muitos se perguntam, qual dos Gates continuará morando na casa de 6 mil metros quadrados em Seattle?

Avaliada em mais de US$ 131 milhões, poucos conhecem o interior da propriedade batizada de 'Xanadu 2.0' pelos biógrafos do casal. O nome se refere à mansão do protagonista de Cidadão Kane, já ‘2.0’ se refere às tecnologias criadas por Gates.

Às margens do lago Washington, segundo o New York Times, em 1995 a mansão contava com um spa, uma piscina de 18 metros, uma sala com trampolins, e um riacho com salmões e trutas. Porém, poucos sabem como está a propriedade atualmente, visto que o casal possui outros terrenos ao redor da casa, garantindo ainda mais privacidade.

A curiosidade para conhecer o interior é tão grande que, em 2009, foi leiloado um tour pela mansão por US$ 35.000. Em 2007, em um dos churrascos oferecidos por Bill para os funcionários da Microsoft, um estagiário narrou a visita à mansão no blog da empresa.

A primeira impressão se refere à entrada da casa. “Descer a calçada de Bill é como chegar ao Jurassic Park. A estrada é longa, desce abruptamente e está apenas coberta de plantas”, narra o estagiário.

“Nos deram um passeio gratuito pelo lugar, então verificamos seu cais, sua praia (com areia importada do Havaí), banheira de hidromassagem e barco. Há também uma área onde um riacho desce de debaixo da casa para o lago Washington.”

A casa começou a ser construída em 1994 por Bill, antes de se casar com Melinda. Porém, durante a obra, a esposa entrou em cena e mudou os planos de construção. Segundo o NYT, “o lugar era o sonho de um solteiro e o pesadelo de uma noiva, com software e monitores de alta tecnologia suficientes para fazer um recém-casado se sentir como se estivesse vivendo dentro de um videogame”.

Ainda nesta semana, Bill Gates transferiu US$ 1,8 bilhão em ações para a ex-esposa.