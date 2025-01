Alta da Nvidia criou três novos bilionários em 2024 — e nenhum deles é o CEO

A gigante de chips Nvidia encerrou 2024 em alta histórica, tanto no mercado quanto nos bolsos de seus diretores. Com uma valorização impressionante de 171% nas ações , a empresa de Jensen Huang não só ultrapassou os US$ 2 trilhões em valor de mercado, ficando atrás somente da Apple, como também criou três novos bilionários — todos membros do conselho de administração.

Aos 66 anos, Tench Coxe é um dos nomes mais associados à ascensão da Nvidia. Ele entrou no conselho quando ainda era diretor da Sutter Hill Ventures, empresa de capital de risco que apostou na Nvidia, em 1993. O veterano do conselho hoje é dono de uma fortuna estimada em US$ 5,4 bilhões, segundo o índice de bilionários da americana Bloomberg. Ele também é o terceiro maior acionista individual da empresa, com mais de 32 milhões de ações no portfólio.

Outro novo bilionário é Mark Stevens, ex-diretor da Sequoia Capital, que possui uma fortuna avaliada em US$ 9,3 bilhões. Stevens ingressou no conselho da Nvidia em 2008, quando a empresa já despontava no setor, e contribuiu com sua experiência como um dos primeiros investidores em startups de tecnologia.

Fechando o trio, Harvey Jones acumula um patrimônio de US$ 1 bilhão. Ele integra o conselho da Nvidia desde 1993, atuando em comitês estratégicos como o de governança e o de remuneração. Além idsso, vendeu cerca de US$ 300 milhões em ações da gigante de chips nos últimos anos.

Um clube exclusivo — mas nem para todos

Brooke Seawell, outro membro de longa data do conselho da Nvidia, ainda não conseguiu alcançar o status de bilionário. Apesar de estar no conselho desde 1997 e ter um patrimônio estimado em US$ 700 milhões, ele continua distante dos três colegas que subiram ao topo da lista da Bloomberg.

Por outro lado, o CEO Jensen Huang, fundador da Nvidia, segue como o rosto mais famoso da companhia e o 12º homem mais rico do mundo, com um patrimônio de US$ 124 bilhões. Ainda assim, o destaque em 2024 foi para os conselheiros que, discretamente, acumularam fortunas impressionantes ao longo de décadas na empresa.