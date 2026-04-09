Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Como a Coca-Cola está usando bebidas para lucrar mais mesmo com menos clientes

Campanha inédita com redes aposta em bebidas como motor financeiro em cenário de crise

Coca-Cola: estratégia para atravessar 2026 dependerá da capacidade de ampliar presença em segmentos de maior valor agregado. (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Coca-Cola: estratégia para atravessar 2026 dependerá da capacidade de ampliar presença em segmentos de maior valor agregado. (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15h34.

Diante da desaceleração no setor de restaurantes nos Estados Unidos, a Coca-Cola lançou em abril de 2026 sua primeira campanha conjunta com múltiplas redes, apostando no aumento da venda de bebidas como estratégia para sustentar receita e margens.

Com queda de 2% no tráfego de clientes em fevereiro, segundo a Black Box Intelligence, o setor de foodservice enfrenta um cenário de demanda enfraquecida e margens comprimidas.

Nesse contexto, bebidas se destacam como um dos itens mais rentáveis do cardápio, podendo atingir até 80% de margem.

Para finanças corporativas, o movimento evidencia um princípio clássico. Em ambientes de pressão sobre receita, a recomposição de margem passa pela priorização de itens com maior rentabilidade. A Coca-Cola se posiciona exatamente nesse ponto ao estimular o consumo de seu principal produto dentro dos restaurantes.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Parcerias como estratégia de crescimento compartilhado

A campanha reúne 13 grandes redes e utiliza uma lógica pouco convencional. As marcas não pagaram para participar, sendo selecionadas como parceiras estratégicas. O objetivo é ampliar o volume de vendas por meio de uma abordagem conjunta, conectando marketing e operação.

Esse modelo reforça o papel da Coca-Cola como parceira de negócios, e não apenas fornecedora. Ao oferecer inteligência de mercado e apoio em estratégias comerciais, a empresa passa a influenciar diretamente o desempenho financeiro dos seus clientes.

Do ponto de vista financeiro, trata-se de uma estratégia de upsell altamente eficiente, baseada em um produto de baixo custo e alta margem. Isso permite que restaurantes aumentem lucratividade sem depender exclusivamente de crescimento de fluxo.

Integração entre marketing e resultado financeiro

A iniciativa também reforça a integração entre branding e performance. A campanha se expande para cinema, TV e plataformas digitais, conectando consumo imediato com construção de marca.

Além disso, a estratégia já vinha sendo testada com combos acessíveis desde 2024, mostrando consistência na execução e foco em resultado. O impacto foi refletido no mercado, com valorização de ações de redes parceiras após o anúncio.

O movimento da Coca-Cola evidencia como decisões financeiras e comerciais precisam estar integradas. Em cenários de baixa demanda, crescimento não depende apenas de volume, mas de eficiência na captura de valor.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing FinançasCoca-Cola

Mais de Negócios

Homem de 61 anos transformou carreira no rap em uma fortuna de US$ 1 bilhão

De Kim Kardashian a Beyoncé: como as mulheres mais ricas dos EUA construíram suas fortunas

Como três bilionários perderam até US$ 22 bilhões — e continuam mais ricos que nunca

Ele catava latinhas e hoje lidera empresa de R$ 10 milhões

Mais na Exame

Negócios

Homem de 61 anos transformou carreira no rap em uma fortuna de US$ 1 bilhão

Brasil

CPTM: pagamento por aproximação começa em abril; veja como funciona

Ciência

A IA pode diagnosticar pessoas com doença que não existe

Pop

BTS no Brasil: demanda por ingressos dos shows supera 1,2 milhão