Como a Coca-Cola está usando bebidas para lucrar mais mesmo com menos clientes

Diante da desaceleração no setor de restaurantes nos Estados Unidos, a Coca-Cola lançou em abril de 2026 sua primeira campanha conjunta com múltiplas redes, apostando no aumento da venda de bebidas como estratégia para sustentar receita e margens.

Com queda de 2% no tráfego de clientes em fevereiro, segundo a Black Box Intelligence, o setor de foodservice enfrenta um cenário de demanda enfraquecida e margens comprimidas.

Nesse contexto, bebidas se destacam como um dos itens mais rentáveis do cardápio, podendo atingir até 80% de margem.

Para finanças corporativas, o movimento evidencia um princípio clássico. Em ambientes de pressão sobre receita, a recomposição de margem passa pela priorização de itens com maior rentabilidade. A Coca-Cola se posiciona exatamente nesse ponto ao estimular o consumo de seu principal produto dentro dos restaurantes.

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Parcerias como estratégia de crescimento compartilhado

A campanha reúne 13 grandes redes e utiliza uma lógica pouco convencional. As marcas não pagaram para participar, sendo selecionadas como parceiras estratégicas. O objetivo é ampliar o volume de vendas por meio de uma abordagem conjunta, conectando marketing e operação.

Esse modelo reforça o papel da Coca-Cola como parceira de negócios, e não apenas fornecedora. Ao oferecer inteligência de mercado e apoio em estratégias comerciais, a empresa passa a influenciar diretamente o desempenho financeiro dos seus clientes.

Do ponto de vista financeiro, trata-se de uma estratégia de upsell altamente eficiente, baseada em um produto de baixo custo e alta margem. Isso permite que restaurantes aumentem lucratividade sem depender exclusivamente de crescimento de fluxo.

Integração entre marketing e resultado financeiro

A iniciativa também reforça a integração entre branding e performance. A campanha se expande para cinema, TV e plataformas digitais, conectando consumo imediato com construção de marca.

Além disso, a estratégia já vinha sendo testada com combos acessíveis desde 2024, mostrando consistência na execução e foco em resultado. O impacto foi refletido no mercado, com valorização de ações de redes parceiras após o anúncio.

O movimento da Coca-Cola evidencia como decisões financeiras e comerciais precisam estar integradas. Em cenários de baixa demanda, crescimento não depende apenas de volume, mas de eficiência na captura de valor.