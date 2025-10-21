Lucro da Coca-Cola bate R$ 3,7 bilhões no 3º trimestre e fica acima do esperado

A fabricante de bebidas Coca-Cola reportou lucro de US$ 3,69 bilhões no terceiro trimestre de 2025, cifra 30% maior que a registrada um ano antes. A gigante americana registrou lucro por ação de US$ 0,86, resultado que ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,78.

A companhia reportou um aumento de 5% na receita líquida, atingindo US$ 12,5 bilhões, acima da estimativa dos analistas de US$ 12,39 bilhões, no terceiro trimestre de 2025.

No entanto, na América Latina, incluindo o Brasil, as receitas caíram 4% no período. Apesar da melhoria no mix e nos preços, efeitos cambiais e volumes estáveis afetaram o desempenho.

Mesmo com a desaceleração nos gastos não essenciais devido às incertezas econômicas e à inflação, a demanda pelos refrigerantes da marca se mantém estável nos Estados Unidos e em alguns mercados internacionais. A Coca-Cola também se beneficiou dos aumentos de preços, especialmente de produtos como o leite Fairlife e a marca de água com gás Topo Chico, segundo informações da Reuters.

A Coca-Cola também reportou um fluxo de caixa livre acumulado no ano de US$ 2,4 bilhões, excluindo um pagamento significativo de contraprestação contingente relacionado à aquisição da Fairlife.

A Coca-Cola no setor de leite premium