De vídeos caseiros a US$ 20 milhões: estratégia financeira por trás do negócio de conteúdo nas redes

Bethenny Frankel construiu um negócio de US$ 20 milhões por ano a partir de um movimento que começou de forma despretensiosa nas redes sociais.

O que parecia um experimento com vídeos simples evoluiu para uma operação estruturada, baseada em diversificação de receitas, controle interno e decisões financeiras estratégicas.

Receita não nasce do acaso, mas da estratégia

O crescimento do negócio de conteúdo de Frankel não foi impulsionado apenas pela visibilidade, mas pela capacidade de transformar audiência em receita recorrente.

Parcerias com marcas, marketing de afiliados, licenciamento de conteúdo e acordos com participação acionária compõem o modelo financeiro. No primeiro trimestre de 2026, a empreendedora fechou US$ 5 milhões em contratos, reforçando a consistência da operação.

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A lógica é clara. Receita não depende apenas de alcance, mas da construção de múltiplas fontes de monetização.

Controle financeiro como diferencial competitivo

Um dos pontos centrais da estratégia foi a decisão de internalizar a operação. Ao perceber que agências externas representavam apenas 2% dos resultados, Frankel trouxe o controle para dentro do negócio.

“Entregar sua principal fonte de receita a terceiros quase me levou à falência”, afirma.

A decisão reduziu custos, aumentou margens e deu mais controle sobre contratos, negociações e crescimento. Em finanças corporativas, esse movimento representa ganho direto de eficiência e previsibilidade.

Teste, validação e alocação de recursos

A construção do negócio seguiu uma lógica de experimentação com disciplina financeira. Frankel começou testando formatos de conteúdo com baixo investimento, observando o que gerava retorno antes de escalar.

“Quando vejo peixes, pego a rede”, diz.

Esse comportamento reflete uma abordagem típica de alocação eficiente de capital. Recursos são direcionados apenas para iniciativas já validadas, reduzindo risco e aumentando retorno sobre investimento.

Estrutura enxuta, operação escalável

Mesmo com alto faturamento, a operação é sustentada por uma estrutura interna estratégica. A equipe gerencia contratos, parcerias e monetização, garantindo agilidade e controle sobre decisões financeiras.

Esse modelo permite escalar receita sem aumentar proporcionalmente os custos, um dos principais pilares de negócios financeiramente saudáveis.