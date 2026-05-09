Como a Bauducco ganhou market share com a Fini — e agora quer dobrar as vendas da collab

O mercado brasileiro de biscoitos movimenta R$ 26 bilhões por ano e já está presente em praticamente todos os lares do país. Num setor maduro e altamente competitivo, a Bauducco encontrou nas collabs uma nova avenida de crescimento.

A companhia, líder em cookies, wafers e choco biscuits, ampliou sua participação em cookies de 39,7% para 43,4% em 2025. Parte relevante desse avanço veio da parceria com a Fini, marca de balas que transformou sabores como Dentadura e Pinta Língua em produtos de supermercado.

A collab entre as duas marcas começou em 2023 com o Kit S'mores e se expandiu em 2024 com os cookies nos sabores Dentadura e Pinta Língua — produtos que atingiram 8,1% de penetração nacional em tempo recorde e chegaram a 1,74 milhão de lares em pouco mais de um ano.

"A parceria com Fini nos permitiu acelerar crescimento em um mercado maduro, conquistando novos consumidores e fortalecendo nossa liderança em categorias premium. Hoje, quase 30% da população consome um cookie da Bauducco ao longo do ano", diz Luis Iannini, diretor de marketing da empresa.

A lógica por trás das collabs

A Bauducco não trata as parcerias como ações pontuais. A empresa opera com duas janelas de lançamento por ano, separadas por cerca de seis meses, e seleciona as marcas parceiras com base em uma pergunta central: em que momento de consumo a Bauducco já existe, mas ainda não está ativando?

Foi esse raciocínio que gerou a parceria com a Netflix, associada ao momento de assistir séries, e com a PlayStation, que rendeu uma campanha promocional de cookies com prêmios dentro das embalagens. A Fini entrou pelo viés do universo lúdico e sensorial.

"As duas marcas, se elas já coexistem no mesmo consumidor, seja fora do lar ou dentro do lar, por que não criar uma sinergia e uma coisa inteiramente nova?", afirma Iannini. A conversa entre as empresas, segundo ele, já dura cinco anos.

A estratégia de collabs também tem disciplina de calendário. "Se a gente lançasse todo mês alguma coisa, parece que tem tanta coisa", diz Iannini. As duas janelas anuais permitem introduzir um produto, maturá-lo e expandi-lo antes de um novo lançamento.

Biscoitos recheados: a próxima aposta

Com o sucesso consolidado em cookies, a Bauducco mira agora a categoria de biscoitos recheados, a maior dentro do segmento, responsável por 24,2% das vendas de biscoitos industrializados no Brasil, segundo ABIMAPI e NielsenIQ. A empresa lança o Bauducco Recheado Fini Bananas e o Bauducco Recheado Fini Beijos, com casquinha cristalizada que adiciona textura ao produto.

"A gente tá levando a Fini para a categoria mais importante dentro de biscoitos. Isso tem um simbolismo de negócios muito relevante — para o mercado, para nós e para o parceiro", afirma Iannini.

A Bauducco quer replicar nos recheados o que fez com os cookies: elevar o valor percebido da categoria por meio de inovação. O cookie médio da marca custa R$ 50 por quilo, ante R$ 22 do preço médio geral da categoria de biscoitos, diferença que o executivo atribui não a preço, mas a entrega de valor percebido pelo consumidor.

O Brasil está entre os quatro maiores mercados globais de biscoitos, com consumo de 7 kg per capita ao ano. Mesmo com essa maturidade, a empresa projeta dobrar o faturamento da linha Fini nos próximos 12 a 18 meses, sustentada pelos lançamentos de 2026 e pela consolidação dos produtos existentes. "A gente tá muito otimista com a sequência dos nossos negócios", diz Iannini.