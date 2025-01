Comércio eletrônico da China inova no festival de compras do Ano Novo Chinês

O setor de comércio eletrônico na China começou 2025 com o lançamento do Festival de Produtos para o Ano Novo Chinês, um dos principais eventos de marketing e vendas antes da celebração do Ano Novo Lunar. O festival combina tradição, inovação e apelo emocional para atrair consumidores, indo além dos descontos tradicionais.

Com consumidores cada vez mais exigentes, estratégias como grandes pacotes promocionais ou guerra de preços já não são suficientes. O foco está na demanda emocional, associando produtos ao simbolismo e à cerimônia desta data especial.

Caixas temáticas e tendências de consumo

Dados da JD.com revelam que as vendas de caixas de presentes aumentaram 5,5 vezes em relação ao ano anterior. Produtos como caixas de nozes, doces e biscoitos gourmet são destaque. A preferência por diversidade e experiências compartilhadas se reflete em itens como as caixas de lanches picantes da Yankershop e os conjuntos de nozes da Bestore.

Além disso, os jovens desempenham um papel central nas mudanças de consumo. Produtos de cuidado pessoal, como itens de cabelo e maquiagem, foram destaque em transmissões ao vivo de influenciadores como Li Jiaqi, com vendas de produtos de beleza ultrapassando 110 mil unidades.

Moda, edições limitadas e criatividade

O traje vermelho, símbolo de prosperidade, continua sendo uma tradição importante. Durante o festival, as buscas por roupas temáticas cresceram 180%, com itens como casacos de lã, pijamas de seda e acessórios do Ano da Serpente liderando as vendas. Marcas internacionais, como Moncler e Victoria’s Secret, lançaram edições limitadas exclusivas para a ocasião.

Na alimentação, sabores criativos como macarrão instantâneo de salsinha ou pastéis de pimenta vermelha conquistaram o público jovem, enquanto bebidas tradicionais como o baijiu foram reinventadas em coquetéis modernos.

Interatividade no comércio eletrônico

As plataformas de e-commerce também investiram em novas formas de interação. Ferramentas como a função “dar presentes” nas plataformas WeChat, Taobao e Douyin permitem que consumidores enviem itens diretamente para amigos e familiares, fortalecendo conexões sociais e aumentando o engajamento.

Outra inovação foi o sucesso dos cartões de cupons para armazenamento de produtos, que permitem aos consumidores adquirir itens sazonais, como carne de ovelha e frutos do mar, para uso ao longo do ano.

Cultura e conexão emocional como estratégia

O Festival de Produtos para o Ano Novo Chinês vai além de uma simples vitrine de consumo. Ele representa um esforço das plataformas e marcas em modernizar tradições, conectando o valor comercial ao emocional. Dessa forma, o festival se posiciona como um dos momentos mais importantes do calendário, tanto para consumidores quanto para o mercado.