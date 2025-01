Banco Central da China injeta US$ 158 bilhões antes do Ano Novo Chinês

O Banco Popular da China (PBoC) realizou, em 22 de janeiro, uma operação de recompra reversa de 14 dias no valor de RMB 1,157 trilhão (cerca de US$ 158 bilhões), com taxa de juros de 1,65%. Essa medida visa garantir liquidez abundante no mercado, atendendo à crescente demanda por dinheiro em espécie e outros fatores relacionados ao Festival da Primavera, o Ano Novo Chinês, que será celebrado em 29 de janeiro.

De acordo com o Banco Central, a operação foi projetada para compensar o impacto do vencimento de RMB 959,5 bilhões em operações de recompra reversa de sete dias que expiraram no mesmo dia. O procedimento foi realizado por meio de licitação de quantidade fixa, com o objetivo de equilibrar a oferta de liquidez.

Estratégia para estabilidade econômica

Segundo Wang Qing, economista-chefe da Golden Credit Rating International, o grande volume da operação reflete a estratégia do PBoC de garantir a estabilidade do mercado financeiro durante o período festivo. “Essa injeção moderada de liquidez é essencial para evitar flutuações abruptas no mercado de fundos durante um período de alta demanda”, destacou.

O Festival da Primavera, uma das datas mais importantes da China, tradicionalmente aumenta a demanda por dinheiro em espécie devido às trocas de presentes e costumes locais. Para atender a essa necessidade, o Banco Central optou por uma operação de 14 dias, que vai além do padrão de sete dias, demonstrando o compromisso com a previsibilidade e estabilidade da liquidez no sistema financeiro.

Compromisso com estabilidade macroeconômica

Com a manutenção das taxas de juros e a continuidade das operações em larga escala, o Banco Popular da China reforça sua política de suporte ao mercado. A instituição busca equilibrar a necessidade de liquidez no curto prazo e a estabilidade macroeconômica no longo prazo.

As operações do PBoC refletem a preocupação com a estabilidade do mercado financeiro em períodos de alta volatilidade, especialmente durante datas importantes como o Ano Novo Chinês, garantindo que o sistema financeiro suporte a alta demanda por recursos sem comprometer o equilíbrio econômico.