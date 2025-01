China registra 220 milhões de deslocamentos antes do Ano Novo Lunar

Com a aproximação do Festival da Primavera, que celebra o Ano Novo Lunar em 29 de janeiro, o transporte na China registrou um aumento expressivo no fluxo de passageiros. No dia 21 de janeiro, oitavo dia do período de alta temporada de 2025, foram estimados mais de 220 milhões de deslocamentos em todo o país, refletindo a intensa mobilidade característica dessa época.

O Festival da Primavera marca o maior movimento migratório do mundo, com milhões de pessoas retornando às suas cidades natais para celebrar com suas famílias. Para atender a essa demanda, as autoridades investiram em inovação tecnológica e reforço logístico, garantindo viagens seguras e eficientes para os cidadãos.

Transporte ferroviário lidera os deslocamentos

Segundo o China State Railway Group, as ferrovias nacionais transportaram cerca de 13,15 milhões de passageiros no dia 21 de janeiro. Para atender à demanda crescente, foram adicionados 1.716 trens extras, especialmente em regiões como Pequim, Xangai e Guangzhou.

Na Estação Ferroviária de Yangxian Ocidental, província de Shaanxi, uma novidade chamou a atenção: as “portas de segurança” automatizadas, utilizadas pela primeira vez em um período de alta temporada. Essas barreiras aumentam a segurança dos passageiros e previnem acidentes.

“Se algum passageiro ultrapassar o limite durante o funcionamento das portas, um radar a laser emitirá alarmes sonoros e visuais, interrompendo o movimento automaticamente para evitar acidentes”, explicou Tian Peiying, supervisora de serviço de passageiros.

Rodovias, transporte aéreo e aquaviário também em alta

Além das ferrovias, as rodovias registraram um fluxo intenso, com 35 milhões de veículos circulando na rede nacional. Regiões como Guangdong, Guangxi e Hunan enfrentaram lentidão devido ao aumento de viajantes.

Outros modos de transporte também contribuíram para o grande volume de deslocamentos:

O transporte aéreo contabilizou **2,27 milhões de passageiros**;

O transporte aquaviário somou **700 mil passageiros**.

Um esforço logístico para o maior movimento migratório do mundo

O aumento no tráfego reflete a importância do Festival da Primavera para a cultura chinesa, mas também o esforço das autoridades em modernizar o transporte e atender à demanda de forma eficiente. Com o uso de tecnologias inovadoras e reforço na logística, o país busca garantir que milhões de pessoas celebrem o Ano Novo Lunar com segurança e tranquilidade.