Com vinho de graça, Wine inaugura loja em Natal

Com forte estratégia de expansão via pontos de venda físicos, o e-commerce de vinhos Wine acaba de inaugurar sua primeira loja física em Natal. E, para comemorar a abertura da loja, a empresa está oferecendo vinhos gratuitos para os clientes da loja potiguar.

Na prática, os clientes que fizerem uma compra na loja de Natal e apresentarem uma notícia falando sobre a ação ganharão um vinho exclusivo. Além disso, a Wine estará com diversos rótulos com até 50% de desconto para compras feitas via aplicativo.

Segundo a Wine, a capital é uma das cidades com maior concentração de assinantes da empresa e a operação estará 100% integrada com o aplicativo.

“Quando o cliente estiver perto da loja, por exemplo, o aplicativo irá emitir um aviso e perguntar se ele quer continuar no catálogo do e-commerce ou ir para o estoque da unidade. Desse jeito, o cliente pode comprar online e retirar os produtos pessoalmente ou recebe em casa via delivery, em até 2 horas, de forma gratuita”, explica Priscila Martins, responsável pela expansão das lojas físicas da Wine.

Desde 2019, quando abriu uma loja em Belo Horizonte, a Wine tem apostado no varejo físico. Com a inauguração da loja potiguar a companhia que começou na internet chega a 17 lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia, Campinas, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória e Porto Alegre.