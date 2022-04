De Sephora a Dafiti: até 70% de desconto em feira online de beleza e moda

Criada em 2020, a Liquida Beauty tornou-se a maior liquidação online de beleza e moda do Brasil. Até 1 de maio acontece a 5ª edição do evento, que reúne as mais importantes empresas do setor, com descontos de até 70% em produtos de beleza como maquiagens, perfumes e moda.

Nas últimas edições, a campanha contou com a participação de marcas e lojas como: Boticário, C&A, Salon Line, Teruya, Ruby Rose, Ga.ma Italy e Hering.

Para 2022, a edição destaca marcas como: O Boticário, Sephora, L'Occitane, Lâncome, Droga Raia, Drogasil, Britânia, Avon, Privalia e Dafiti.

“Reunimos as melhores lojas e marcas da internet para oferecer descontos e benefícios para as consumidoras brasileiras terem uma experiência de compra econômica e segura na internet”, explica o sócio-diretor da Proxy Media, empresa de marketing digital e organizadora da campanha, Francisco Cantão.

Durante a pandemia, o setor de beleza teve expressivo crescimento global. Segundo a Euromonitor, em 2020 o mercado de higiene e beleza teve 4,7% de crescimento, enquanto em 2021 o valor foi de aproximadamente 4,6%. As vendas totais da categoria atingiram cerca de 128 bilhões reais no ano passado.

As ofertas podem ser acessadas no site liquidabeauty.com.br.

