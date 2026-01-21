Como uma empreendedora salvou sua startup com um vídeo no TikTok — e virou sucesso na Sephora

Em 2025, Sravya Adusumilli, fundadora da marca de cosméticos Mango People, estava pronta para encerrar sua jornada empreendedora. Sem investidores, sobrecarregada e vendo as vendas despencarem, ela mandou uma mensagem ao marido sobre lançar o último produto, quitar as dívidas e encerrar a empresa.

A marca, inspirada na tradição ayurvédica, nasceu em 2020 com apenas US$ 10 mil economizados durante a faculdade. A ideia era criar maquiagem clean, com ingredientes naturais e tons pensados para peles mais escuras, um nicho ignorado pela indústria.

O começo foi duro. As primeiras vendas vieram da própria família. Só depois de postar vídeos honestos no TikTok, mostrando seus desafios de pele e bastidores da formulação, o público começou a aparecer. As informações foram retiradas de Forbes.

Quando o produto encontra uma comunidade

Por cinco anos, Mango People sobreviveu com uma estratégia 100% bootstrap: nada de anúncios pagos, nada de rodadas de investimento milionárias. Quase 80% das vendas vieram do engajamento orgânico nas redes.

Mas o modelo oscilava demais: meses virais geravam caixa, enquanto períodos silenciosos colocavam tudo em risco. Foi quando chegou o convite da Sephora.

Após ser selecionada para o programa de aceleração da gigante de beleza, Sravya lançou um novo tom de produto nas prateleiras da marca. Ela não esperava muito, mas dois dias depois, o relatório de vendas mostrou que a Mango People havia superado as metas do mês em 40%. Sua comunidade não a abandonou — pelo contrário, apareceu em peso.

Crescer sem perder a essência

Diferente de muitas startups que crescem queimando caixa, Sravya seguiu caminho de desenvolver lentamente, testar tudo, criar vínculo real com os consumidores. Ela envolve clientes na escolha de tonalidades, nas embalagens e até no design dos produtos. Isso construiu não só confiança, mas um senso de pertencimento difícil de copiar.

Em um mercado dominado por celebridades e grandes marcas, Mango People se posiciona como algo diferente — essencial para quem nunca se viu representado. E isso começa pela autenticidade da fundadora.

