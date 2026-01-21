Como uma empreendedora salvou sua startup com um vídeo no TikTok — e virou sucesso na Sephora

Sephora quer abrir 40 lojas no Brasil em 5 anos (Jackie Butler/Getty Images)
Redatora
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16h13.
Em 2025, Sravya Adusumilli, fundadora da marca de cosméticos Mango People, estava pronta para encerrar sua jornada empreendedora. Sem investidores, sobrecarregada e vendo as vendas despencarem, ela mandou uma mensagem ao marido sobre lançar o último produto, quitar as dívidas e encerrar a empresa.
A marca, inspirada na tradição ayurvédica, nasceu em 2020 com apenas US$ 10 mil economizados durante a faculdade. A ideia era criar maquiagem clean, com ingredientes naturais e tons pensados para peles mais escuras, um nicho ignorado pela indústria.
O começo foi duro. As primeiras vendas vieram da própria família. Só depois de postar vídeos honestos no TikTok, mostrando seus desafios de pele e bastidores da formulação, o público começou a aparecer. As informações foram retiradas de Forbes.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Por cinco anos, Mango People sobreviveu com uma estratégia 100% bootstrap: nada de anúncios pagos, nada de rodadas de investimento milionárias. Quase 80% das vendas vieram do engajamento orgânico nas redes.
Mas o modelo oscilava demais: meses virais geravam caixa, enquanto períodos silenciosos colocavam tudo em risco. Foi quando chegou o convite da Sephora.
Após ser selecionada para o programa de aceleração da gigante de beleza, Sravya lançou um novo tom de produto nas prateleiras da marca. Ela não esperava muito, mas dois dias depois, o relatório de vendas mostrou que a Mango People havia superado as metas do mês em 40%. Sua comunidade não a abandonou — pelo contrário, apareceu em peso.
Diferente de muitas startups que crescem queimando caixa, Sravya seguiu caminho de desenvolver lentamente, testar tudo, criar vínculo real com os consumidores. Ela envolve clientes na escolha de tonalidades, nas embalagens e até no design dos produtos. Isso construiu não só confiança, mas um senso de pertencimento difícil de copiar.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Em um mercado dominado por celebridades e grandes marcas, Mango People se posiciona como algo diferente — essencial para quem nunca se viu representado. E isso começa pela autenticidade da fundadora.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!