Governo recompõe orçamento de universidades federais com liberação de R$ 977 milhões

O governo federal publicou na terça-feira, 20, uma portaria que recompõe integralmente o orçamento de 2026 destinado às instituições federais de ensino, com a liberação de R$ 977 milhões.

O montante havia sido reduzido ao longo da tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) no Congresso Nacional e agora volta a reforçar o funcionamento de universidades e institutos federais em todo o país.

Do total, R$ 332 milhões serão direcionados ao custeio das universidades federais e R$ 156 milhões à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Outros R$ 230 milhões, que integram o orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), serão usados para financiar bolsas de pesquisa na educação superior e na formação profissional e tecnológica.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a recomposição faz parte de um esforço recorrente do governo para neutralizar cortes e perdas inflacionárias que atingem o setor ao longo do processo orçamentário.

Ele afirmou que a ampliação de recursos para universidades e institutos federais segue como prioridade da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).