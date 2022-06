Com collab com Luísa Sonza, Dailus quer vender meio milhão de esmaltes em um mês

Na semana passada, a Dailus anunciou o lançamento de uma nova coleção de esmaltes em parceria com a cantora Luísa Sonza. Ao todo, são seis cores batizadas com nomes de músicas da cantora, que estão disponíveis no e-commerce e nos mais de 20 mil pontos de venda da Dailus desde o dia 2 de junho.

A collab é a segunda da marca de cosméticos com famosos. A primeira aconteceu em 2021, também com o lançamento de uma linha de esmaltes, mas em parceria com a influenciadora GKAY. A coleção, batizada de "Oxe, minha gente", vendeu 1 milhão em três meses. A expectativa, porém, é que a linha de Luísa Sonza venda 500 mil apenas no primeiro mês de lançamento.

"Fizemos uma introdução de mais de meio milhão de esmaltes só no primeiro mês. Porém, não temos uma meta estabelecida. Entendemos que estamos apenas começamos a contar essa história com a Luísa, então, não queremos limitar o potencial do negócio", diz Carolina Bertelli, Diretora de Marketing e Novos Negócios da Dailus.

Carolina também deixa em aberto a possibilidade de lançar outros produtos com a cantora. "O que eu posso adiantar, e até a Luísa deu alguns spoilers, é que estamos muito felizes com o resultado da parceria, desde o produto final até a receptividade do público. Então, sim, tem mais coisa vindo por aí".

Por trás da colaboração está o movimento de reposicionamento da Dailus, que começou em 2019. Fundada em 2006, como uma empresa familiar de fabricação de esmaltes na zona leste de São Paulo, a companhia se reorganizou para ampliar o portfólio de produtos e, hoje, são mais de 200 itens disponíveis.

De olho em um número cada vez maior de famosos que lançam suas próprias linha de roupas, maquiagens e outros produtos, a Dailus criou uma marca exclusiva para colaborações, a Dailus Feat. "Desde então, passamos a buscar pessoas e marcas que compartilhassem dos mesmos valores conosco. Queremos oferecer a nossa estrutura e expertise para os influenciadores testarem a receptividade do seu público e, quem sabe, eventualmente, construir os próprios negócios com a gente", diz Carolina.

Embora não divulgue dados de faturamento, Carolina diz que a empresa está otimista com a retomada pós-pandemia. "Algumas categorias como boca e pele foram duramente impactadas pela pandemia e o uso de máscara. Com a flexibilização, estamos vendo um crescimento na procura desses itens. Então, a nossa estratégia é lançar as coleções de maquiagens e esmaltes em conjunto".

Luísa Sonza: "sou chata com parcerias"

A parceria com a Dailus é a primeira da cantora Luísa Sonza que acumula mais de 29 milhões de seguidores no Instagram e outros 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 3, a cantora afirmou que a demora aconteceu porque ela é "bem chata" para realizar colaborações com marcas.

"Eu venho recebendo alguns propostas há algum tempo, mas sempre fui muito chata e se via qualquer coisa que fosse contra meus valores desistia na hora. Teve projetos que estavam quase fechados e desisti porque não gostei da postura de alguém durante uma reunião", afirmou.

De acordo com Luísa, além de se identificar com o time da Dailus, a proposta da coleção de esmaltes também foi um fator determinante para fechar com a marca de cosméticos. "Sempre tive unhas curtas e usava unhas postiças e alongamentos. As unhas sempre foram uma forma de me expressar e das pessoas se identificarem comigo", disse.

Diferente de outros artistas, Luísa não quer o título de empreendedora e diz que não está buscando investir em negócios fora dos palcos. "Se aparecer algo que eu ache que faz sentido, tudo bem. Mas o meu foco é na minha carreira, quero empreender na música", disparou.