Com foco em collabs, Forever Liss lança linha com a atriz Mariana Rios

Nesta terça-feira, 17, a Forever Liss, marca de produtos de beleza que cresceu no digital, anunciou o lançamento de uma nova linha para cabelos em parceria com a atriz Mariana Rios. Batizada de Mar & Rios, a linha contará com quatro itens desenvolvidos em parceria com a atriz, que chegarão às prateleiras oficialmente no dia 1º de junho.

A colaboração é a primeira de uma série que a Forever Liss quer colocar na rua ainda esse ano. “A ideia é que, até dezembro, tenhamos cinco novas linhas em parceria com famosas. O que podemos adiantar é que uma das próximas será com uma loira e focada em skincare”, diz Ronaldo Magalhães, CEO da Forever Liss.

Dona de marcas conhecidas no mercado, como “Desmaia Cabelo” e “Banho de Verniz”, a Forever Liss se tornou um fenômeno, principalmente no meio online, com cerca de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

A estratégia de collabs é uma das apostas da Forever Liss para executar o planejamento agressivo desenvolvido pela gestora de private equity Concept Investimentos, que assumiu o controle da empresa no fim de 2020. A meta é quintuplicar o faturamento da empresa em quatro anos, saindo de R$ 150 milhões, em 2021, para R$ 1 bilhão até 2025.

Com uma vasta experiência no varejo digital, Magalhães está no comando da Forever Liss há cerca de nove meses, depois de passar por empresas como Renner, Pernambucanas e Magazine Luiza. “Eu sou um cara do digital, fui um dos primeiros funcionários do Submarino. Nas outras empresas eu via essa força dos influencers, mas percebia que o futuro dos merchans seria trazer celebridades que falassem com propriedade dos produtos. Por isso as collabs”, diz.

O site da Forever Liss está entre os dez mais visitados do mercado, ao lado de gigantes como Natura, Avon e Boticário e, hoje, cerca de 80% da receita da empresa vem de canais digitais, com a venda direta ao consumidor pela internet.

Porém, a Forever Liss também quer sair do digital e ir para o mundo físico. O primeiro passo foi a disponibilização dos produtos da marca em redes de drogarias. Além disso, a empresa planeja abrir cinco pontos físicos, entre lojas e quiosques, até o final do ano.

“Nós fizemos o caminho contrário, saímos do online e fomos para o físico. Mas a ideia é trazer uma experiência diferenciada para o consumidor, com a possibilidade de realizar testes e sentir os aromas dos produtos”, diz Magalhães.

Mesmo assim, a ideia é que, principalmente os quiosques, tenham uma experiência multicanal. Ou seja, nem todos os produtos estarão disponíveis, mas os consumidores poderão realizar os pedidos online e recebê-los em casa.

E nem só de celebridades ultrafamosas é composta a estratégia da Forever Liss. Em outra frente a companhia lançou a Minha Loja Forever Liss, uma plataforma dentro do site oficial da marca, em que as clientes podem criar sua própria lojinha e revender produtos, recebendo comissões entre 5% e 10% por cada venda.

O foco da iniciativa foram clientes que compravam os itens para revender em cidades menores, mas também as micro e nano influenciadores, aquelas que possuem de mil até 100 mil seguidores.

“Esse mar de influenciadoras possuem uma força enorme e, muitas vezes, são mais reconhecidas pelo público por serem mais de ‘verdade’. Várias delas criam lojinha com a gente. Por meio delas atingimos o Brasil inteiro sem precisar abrir novas lojas”, finaliza Magalhães.

