Com visitas guiadas e debates, São Paulo recebe o maior evento pré-COP do Brasil

A poucas semanas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) que começa no dia 10 de novembro, em Belém (PA), o Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe o Summit Agenda SP+Verde, evento internacional pré-COP30 promovido pelo Governo de São Paulo.

O local — que há três décadas deixou de ser um lixão para se tornar um dos principais símbolos de regeneração ambiental da capital — será transformado, nos dias 4 e 5 de novembro, em um grande laboratório de ideias, experiências e conexões.

Serão mais de 500 palestrantes, 100 debates e uma programação aberta ao público que mistura ciência, cultura, gastronomia, arte e tecnologia em torno da economia verde e da transição climática.

A abertura oficial trará uma conversa estratégica sobre a Nova Visão da Economia Verde, com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e moderação do ex-ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite.

CEOs de grandes empresas e lideranças internacionais participarão de painéis sobre descarbonização, infraestrutura sustentável, inteligência artificial e finanças verdes. Entre os nomes confirmados estão Jennie Canto, chefe global de Relações Públicas e Relações Governamentais do Grupo TRATON; Luz Stella, presidente da Colombian Natural Gas Association; Katerina Elias-Trostmann, diretora de Clima e Natureza para a América Latina na Salesforce; Wolfgang Dieker, global head de Government Affairs e CSR da SAP; e Alberto Mina, diretor de Relações Institucionais do MIND de Milão.

Eles se unem a executivos brasileiros como Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo; Carlos Piani, presidente da Sabesp; Olavo Corrêa, presidente da AstraZeneca; Miguel Setas, CEO da Motiva, e Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia, em uma programação que une os setores público e privado em busca de soluções reais para a crise climática.

O Summit também abre espaço para vozes inspiradoras: a montanhista Aretha Duarte, primeira mulher negra brasileira a escalar o Everest, falará sobre protagonismo feminino e sustentabilidade; a chef quilombola Laura Braga comandará oficinas de culinária ancestral e reaproveitamento de alimentos; enquanto o cineasta David Schurmann, da ONG Voz dos Oceanos, discutirá o papel dos mares na preservação do planeta.

Sustentabilidade em prática

Mais do que falar sobre sustentabilidade, o Summit vai colocá-la em prática. O evento terá suas emissões de carbono compensadas e seguirá a metodologia Lixo Zero, com gestão completa de resíduos, incentivo ao uso de copos reutilizáveis, energia limpa nos geradores e coleta de eletrônicos recicláveis.

Para quem quer aprender na prática, o Hub da Circularidade, correalizado pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo Movimento Circular, será um dos destaques. Lá, o público poderá participar de oficinas sobre compostagem e hortas urbanas, além de aprender sobre novas formas de consumo e reaproveitamento de recursos.

A Floresta Digital, área de 200 m² com curadoria da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, convida o público a interagir com biotecnologia e arte — como a Árvore Respirante, que absorve CO₂ e libera oxigênio em tempo real, e o Espelho Vivo, que transforma os visitantes em florestas digitais.

“São Paulo quer ser exemplo de inovação sustentável. O Summit Agenda SP+Verde é uma plataforma de cooperação e ação para impulsionar políticas e soluções que regenerem o planeta”, afirma Natália Resende.

Visitas guiadas e experiências únicas

Durante os dias de evento, haverá ainda visitas guiadas gratuitas a projetos de referência em sustentabilidade e inovação. Entre os destaques estão:

A fábrica da Scania , com soluções para descarbonização do transporte;

, com soluções para descarbonização do transporte; O Sirius , em Campinas — o acelerador de partículas mais avançado da América Latina;

, em Campinas — o acelerador de partículas mais avançado da América Latina; O Jardim Botânico de SP , com visita a laboratórios e exposição sobre povos originários;

, com visita a laboratórios e exposição sobre povos originários; O parque de resíduos de Caieiras , exemplo de circularidade e geração de energia limpa;

, exemplo de circularidade e geração de energia limpa; A Rota do Hidrogênio, com visitas ao IPT e à planta piloto da USP, pioneira mundial em produção de hidrogênio a partir do etanol.

Todas as rotas partem e retornam ao Parque Villa-Lobos, e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla, com o código do ingresso do Summit.

Música e entretenimento

E como sustentabilidade também se celebra com cultura, o Summit terá uma programação artística gratuita, com apresentações de Zizi Possi, Coral Heliópolis, Coral Indígena, Baile do Simonal e Grupo Street Dance, além de exposições e do Prêmio SP Carbono Zero.

“Cada ativação foi pensada para transformar conhecimento em experiência. É um evento para sentir, aprender e agir pelo planeta”, finaliza Resende.

Serviço

Evento: Summit Agenda SP+Verde — Encontro Internacional Pré-COP30

Data: 4 e 5 de novembro de 2025

Horário: das 9h às 21h

Local: Parque Villa-Lobos (entrada principal) — São Paulo, SP

Entrada: gratuita

Clique aqui para ver a programação completa e fazer a inscrição gratuita