Cia Hering tem salto no lucro, mas receita desaba

A Cia Hering divulgou o lucro líquido de 155,5 milhões de reais, mais do que o dobro de um ano antes, mas o desempenho foi puxado pela contabilização de créditos tributários. A companhia afirmou no balanço que apurou créditos presumidos de ICMS de 178,3 milhões de reais no período.

Enquanto isso, a receita líquida desabou 33,6%, para 257,8 milhões de reais. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), caiu quase 79%, para 16,7 milhões de reais.

Apesar dos sinais de retomada da economia, a Cia Hering apurou uma queda de 17 pontos percentuais nas vendas mesmas lojas no trimestre ante mesmo período de 2019. As vendas de lojas físicas totalizaram R$ 48,8 milhões, 40% inferior ao mesmo período de 2019.

Mesmo com a pandemia a empresa seguiu com a expansão das lojas físicas, inaugurando 61 unidades, sendo 58 no modelo “franquia light”, mais leves em CAPEX, com sortimento customizado, e modelo de gestão mais simples.

“A evolução no modelo de gestão do nosso Multimarcas com foco no ciclo de vida do cliente B2B, aumento de produtividade por m² e maior transferência de know-how deve acelerar a maturação de negócios e a consequente evolução dos parceiros para formatos exclusivos”, afirma a Cia Henring em relatório.

O canal e-commerce da companhia expande exponencialmente e atinge receita de R$ 49,7 milhões, com crescimento de 161,2% no terceiro trimestre, versus 24,4% no segundo.

A empresa diz ter visto movimentos importantes de reposição em todos os canais, sinalizando uma perspectiva positiva para o quarto trimestre a partir da retomada gradual das lojas.