Celcoin compra concorrente e quer ser "ciclo completo" do mercado de crédito

A infratech Celcoin, conhecida por fornecer infraestrutura financeira para empresas, anunciou a compra da CobranSaaS, uma startup de Porto Alegre especializada em gestão de cobranças e carteiras. O movimento faz parte da estratégia da Celcoin de se consolidar como referência no mercado de crédito.

“O crédito no Brasil ainda tem muitos gargalos. Com a CobranSaaS, conseguimos fechar o ciclo completo, da emissão ao gerenciamento, trazendo mais eficiência para nossos clientes”, explica Marcelo França, CEO da Celcoin.

A empresa fornece serviços de infraestrutura de tecnologia financeira para bancos, fintechs e empresas, dentro da área conhecida como Banking as a Service (BaaS), desde 2016. Só nos últimos dois anos, a startup comprou outros quatro negócios:

Galax Pay, especializada em soluções de faturamento e subadquirência;

Flow Finance, que fornece infraestrutura de crédito;

Finansystech, uma startup líder em Open Finance;

Reg+, uma regtech dedicada ao suporte de conformidades regulatórias.

Nova aquisição

A CobranSaaS, fundada em 2013, já atende gigantes como Cielo, Magalu, Neon e Pernambucanas e processa mais de 6 milhões de cobranças por mês. Sua plataforma oferece desde a gestão de carteiras até ações para recuperação de crédito, atendendo bancos, ERPs e fundos de investimento.

A aquisição acontece em meio ao crescimento acelerado da Celcoin. No primeiro trimestre deste ano, a startup fechou com R$ 318 milhões em receita recorrente anual, um crescimento de 140% em relação ao ano anterior.

Além disso, em 2023, a Celcoin recebeu um aporte de R$ 650 milhões da empresa de investimentos americana Summit Partners em 2023

Para a CobranSaaS, a parceria é uma chance de escalar ainda mais. “Juntos, podemos liderar o segmento de crédito no Brasil”, afirma Marcos Gabbardo, diretor da startup.

A Celcoin foi uma das empresas selecionadas no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil. Na edição de 2024, a empresa ficou na posição 39 entre 99 negócios selecionados na categoria entre 30 a 150 milhões de reais de faturamento.

Em 2022, a Celcoin também foi selecionada para o ranking. Ela ficou na 19ª colocação na categoria de 30 milhões a 150 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 78% ao longo de 2021. Naquele ano, a empresa teve receita operacional líquida de 60,9 milhões de reais.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.