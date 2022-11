Carrefour busca ganhar mercado na França com modelo do Atacadão

A mais nova ferramenta da operadora francesa de supermercados Carrefour para melhor atender aos consumidores cujos orçamentos são corroídos pela inflação é o modelo adotado com o Atacadão.

A varejista disse nesta terça-feira que planeja abrir sua primeira unidade “cash-and-carry”, o chamado atacarejo, sob essa marca na região de Paris até o fim do próximo ano. O Carrefour também vai acelerar a expansão da rede no Brasil, com 200 novas lojas planejadas até 2026.

A medida faz parte da nova meta do CEO Alexandre Bompard de obter 40% da receita em alimentos a partir de produtos de marca própria em 2026, acima dos 33% atuais. Sua nova estratégia, apresentada nesta terça aos investidores, segue incursões malsucedidas de outros varejistas como Tesco e Sainsbury na modalidade de lojas de desconto.

O Atacadão é a maior rede de atacarejo do Brasil, com a venda a granel para consumidores, revendedores e prestadores de serviços de alimentação em cerca de 270 unidades. A rede dobrou o número de lojas nos últimos quatro anos, atraindo mais consumidores em meio às altas taxas de inflação no país.

O Carrefour também anunciou um plano de economia de custos de 4 bilhões de euros (US$ 4 bilhões) e meta de atingir fluxo de caixa líquido livre de mais de 1,7 bilhão de euros até 2026.

Embora Bompard tenha acelerado os esforços da rede para tornar as unidades na França mais eficientes, as ações da varejista são negociadas abaixo do nível quando o CEO assumiu o comando em 2017.

