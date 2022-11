Startup 123Projetei, de Florianópolis, capta R$ 4 milhões em rodada liderada pela Investidores.vc

A 123Projetei.com, startup de projetos de arquitetura e engenharia online, anuncia um aporte de R$ 4 milhões em uma rodada envolvendo quatro grupos de investidores-anjo.

Com o maior cheque, a Investidores.vc, plataforma de investimento-anjo liderou a rodada. Dos R$ 4 milhões recebidos pela startup, R$ 1,7 milhão vieram do grupo fundado pelo investidor serial e ex-presidente da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), Amure Pinho.

O Investidores.vc conta com mais de 300 membros, e um histórico robusto de aportes: até o momento, já foram mais de R$ 8 milhões captados e sete exits no portfólio.

A rodada atual também contou com os grupos:

BR Angel;

GV Angel;

Hangar8.

O que faz a 123Projetei

Fundada em 2017 na cidade de Florianópolis (SC), a 123Projetei mira o mercado da construção civil domiciliar, que movimenta mais de R$ 200 bilhões por ano no Brasil.

Para isso, criou uma plataforma que permite a criação de projetos de engenharia, arquitetura e design de interiores para construtoras e incorporadas que ainda passavam longe da digitalização, mas que ainda assim precisavam de mais agilidade.

De outro lado, o planejamento mais assertivo de projetos também permitiria uma redução de custos para essas empresas, já que desperdícios de materiais e mudanças no cronograma de entrega seriam evitados.

Na plataforma da 123Projetei estão incluídos cálculos de orçamento e de dados estruturais como fundação, projetos elétricos e de saneamento em projetos que podem ser personalizados.

A ideia para o negócio é de Matheus Chinaglia, um engenheiro civil e mestre em modelagem de dados e atual CEO da startup. “A 123Projetei foi idealizada para conectar o projeto ideal a cada obra", diz.

"Oferecemos uma solução completa de planejamento e projetos, para tornar o sonho dos clientes realidade com escolhas assertivas e econômicas, ajudamos a acabar com problemas crônicos da construção civil, como atrasos de cronograma, desperdícios de materiais, retrabalhos e arrependimentos”.

Desde a sua fundação, a 123Projetei já atendeu mais 3.000 clientes em todos os estados brasileiros e em sete outros países.

Novos planos

Segundo Amure Pinho, fundador do Investidores.vc, o interesse pela startup se dá pela capacidade de escala em curto prazo. "É um negócio bootstrap que consquistou uma receita de R$ 400 mil por mês mesmo sem investimento externo e um crescimento de 10% nos últimos seis meses. Além de ter tração e ser saudável, é uma empresa que cresce mesmo com todos os desafios e problemas que podem surgir no dia a dia", diz.

Na rodada, participaram 49 investidores do grupo, incluindo Pinho.

"Vejo com bons olhos o setor de construção e reformas no Brasil. Temos um déficit de moradia e o que a 123Projetei faz é atuar num problema estrutural: o tmepo perdido em retrabalho durante construções e obras", diz.

Com o aporte, a 123Projetei pretende trazer melhorias à tecnologia própria, além de investir em processos e na profissionalização do time.

“Nosso objetivo é ser a maior referência mundial em soluções de projetos de arquitetura e engenharia, além de ser a ferramenta de planejamento e projetos mais utilizada pelas construtoras e incorporadoras, ajudando nossos parceiros a aumentar suas margens de lucro na venda dos empreendimentos e serviços", diz.

Nas estimativas de Chinaglia, a startup pode chegar a um faturamento anual de R$ 100 milhões, e um valuation de R$ 1 bilhão já nos próximos anos — o que tornaria a empresa no primeiro unicórnio de arquitetura do país.

