Cimed tem melhor ano da história e fatura R$ 3 bilhões em 2023

No último dia útil do ano, a farmacêutica Cimed anunciou que chegou ao patamar inédito de R$ 3 bilhões de faturamento em 2023. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o CEO João Adibe Marques aparece ao lado de seu filho Adibe Marques para agradecer os funcionários e consumidores da companhia.

"Eu tenho orgulho de poder proporcionar o maior bônus da história da Cimed para os nossos funcionários. Quem tem time, tem tudo", diz o CEO.

Em 2022, a companhia terminou o ano com receita líquida de R$ 1,9 bilhão de reais, uma alta de 22% em 12 meses. O Ebitda cresceu 18,9% e chegou a R$ 479 milhões. Agora, a meta é chegar em R$ 5 bilhões em dois anos.

O atual momento da Cimed

A meta de bater R$ 3 bilhões de faturamento em 2023 coroa o processo de consolidação pelo qual a companhia passou nos últimos anos.

Depois de investir cerca de R$ 450 milhões em sua nova fábrica em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, o ano da terceira maior farmacêutica do país foi marcado pelo sucesso da linha de hidratantes labiais Carmed e pela primeira aquisição em 10 anos na categoria de lenços umedecidos.

Carmed

A marca de brilho labial Carmed foi criada em 2017, mas se tornou líder de mercado neste ano após parcerias bem-sucedidas com a Fini e a linha BFF, que contou com as atrizes Larissa Manoela e Maísa.

O brilho labial Carmed ganhou destaque nas redes sociais neste ano com a linha em parceria com a Fini. O produto viralizou no TikTok e a procura pelo hidratante labial foi tanta que encontrá-lo se tornou uma tarefa quase impossível ao longo das primeiras semanas de junho. Houve até quem vendesse o produto em marketplaces pelo triplo do valor praticado em farmácias. Em um mês, a Cimed vendeu R$ 23,5 milhões em brilho labial.

“Antes, a categoria total de hidratante labial vendia 1 milhão de unidades por mês. O Carmed vendeu 2 milhões, sem tomar participação de mercado dos concorrentes, o que elevou a categoria para 3 milhões de unidades por mês”, diz o CEO da Cimed.

No começo de outubro, a Cimed lançou a linha Carmed BFF, com dois novos produtos e as atrizes Larissa Manoela e Maísa na campanha de divulgação. Em live commerce voltado para clientes B2B, a companhia reuniu 8 mil pessoas e vendeu R$ 40 milhões em apenas 20 minutos.

De olho na geração Z, público-alvo da marca, a farmacêutica brasileira chegou a criar dois espaços interativos da Carmed, ambos com sucesso de público, e uma linha especial de Natal.

A expectativa é encerrar o ano com R$ 350 milhões em vendas de Carmed, aumento de 2.000% em relação ao ano anterior.

Aquisição

Na reta final do ano, a companhia anunciou sua primeira aquisição em 10 anos, a da R2M, líder brasileira na categoria de lenços umedecidos. A aquisição da empresa catarinense reforça a presença da Cimed em seus pontos de venda tradicionais — as farmácias — e traz uma oportunidade de expansão para o varejo alimentar. Hoje, 40% das vendas da categoria estão fora do setor farmacêutico.

A R2M é a terceira maior empresa da categoria de lenços umedecidos no Brasil -- ficando atrás apenas de duas multinacionais. Responsável pelas marcas Bebê Limpinho e Snow Baby, a empresa vende aproximadamente 7 milhões de produtos por ano, em um mercado que movimenta cerca de R$ 1 bilhão no Brasil, de acordo com IQVIA.

"A compra da R2M coroa o nosso processo de consolidação nos últimos anos e dá início a fase de aquisições da companhia", diz o CEO.