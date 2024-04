Carmed e Burger King lançam hidratante labial com aroma de grelhado no fogo (e não é mentira)

À primeira vista, pode até parecer mais uma piada de 1º de abril, o Dia da Mentira. Mas a verdade é que a farmacêutica Cimed, dona da Carmed, e a rede de fast food Burger King se uniram para criar o Carmed BK, um hidratante labial inusitado, com aroma de hambúrguer grelhado no fogo e que ainda promete a sensação de esquentar a boca.

“O Dia da Mentira é o contexto perfeito para colocar a criatividade das duas empresas em uma campanha que com certeza vai impactar o mercado publicitário”, afirma Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed.

O produto não será comercializado, mas vai ser distribuído gratuitamente a partir desta segunda-feira, 1, a consumidores que comprarem combos específicos da rede de fast food, em 37 restaurantes participantes no Brasil.

“Foi um projeto muito divertido de desenvolver, porque é algo realmente estranho e que ninguém imaginava que poderia acontecer. Isso resume o DNA inovador da Cimed e do Burger King, que estão sempre buscando formas diferentes e engraçadas de se comunicarem com o público”, afirma Felmanas.

A campanha desenvolvida especialmente para o 'Dia da Mentira' contará ainda com um vídeo nas redes sociais e uma ativação no Burger King da Avenida Rebouças, 2184, na capital paulista, nesta terça-feira, 2. Tanto a executiva quanto o CEO da Cimed, João Adibe, estarão no local, das 15h às 17h, para atender os pedidos dos clientes e tirar dúvidas sobre a parceria.

“O BK não poderia deixar de participar das brincadeiras do Dia da Mentira, e o melhor jeito de fazer parte é com mais uma das famosas collabs da rede", afirma Mayra Dietzold, diretora de comunicação do Burger King, que na última semana distribuiu sanduíche grátis para os calvos com ‘drive-thru’ na cabeça.

"Mais uma vez estamos trazendo uma campanha disruptiva, aliada a um produto inovador, que vai tomar conta dos assuntos do Primeiro de Abril”, complementa.

Como ganhar o Carmed BK

O Carmed BK é uma edição limitada, disponível enquanto durarem os estoques, e será oferecido como brinde na compra dos sanduíches Whopper Rodeio, Whopper Barbecue Bacon, Whopper Duplo e Whopper Furioso, disponíveis em combo com batata média e free refill ou individualmente. O novo hidratante labial está sujeito a duração dos estoques e pode ser adquirido nos seguintes restaurantes.

O combo dos Whopper participantes da promoção estão disponíveis a partir de:

Whopper Rodeio: R$ 36,90

Whopper Barbecue Bacon: R$ 35,90

Whopper Duplo: R$ 41,90

Whopper Furioso: R$ 37,90

Por se tratar de uma edição limitada, a Cimed não informa o valor do investimento da campanha. Recentemente, a farmacêutica se uniu à gigante global de brinquedos Mattel para desenvolver uma coleção especial em celebração ao aniversário de 65 anos de Barbie, comemorados em março deste ano.

A expectativa da companhia era faturar mais de 80 milhões de reais nos primeiros dias de venda de Carmed Barbie para o varejo farmacêutico, assim como ocorreu em parcerias anteriores, a exemplo de Carmed Fini e a linha Carmed BFF, com as atrizes Larissa Manoela e Maísa.