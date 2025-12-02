IL Campanario redefine o conceito de eventos corporativos no Brasil

Misturar trabalho com bem-estar já deixou de ser exceção. A tendência do bleisure — que une compromissos profissionais a momentos de descanso — ganha força à medida que empresas retomam encontros presenciais e equipes seguem mais distribuídas pelo país. Nesse cenário, cresce a busca por locais capazes de integrar reuniões, treinamentos e experiências revitalizantes sem exigir longos deslocamentos.

No IL Campanario, em Jurerê Internacional, essa integração é parte do conceito. As salas de eventos têm luz natural, acesso direto a áreas externas e ficam a poucos passos da praia. No entorno, o bairro oferece ciclofaixa, áreas esportivas, beach clubs com programação ao entardecer e um centro comercial que concentra serviços, lojas e restaurantes.

“Você pode sair de uma apresentação, dar poucos passos e já estar ao ar livre”, explica Marcel Bicca, gerente comercial da Habitasul, administradora do hotel. Segundo ele, muitos visitantes prolongam a estadia ou viajam com a família, aproveitando piscina coberta, academia e a estrutura voltada às atividades ao ar livre.

Um bairro planejado

Com seis salas moduláveis e integração direta entre gastronomia e operações, o IL Campanario adapta fluxos e cardápios de acordo com cada briefing corporativo. Para Bicca, porém, a localização é um diferencial decisivo. “A pessoa consegue participar de um evento e usar toda a estrutura do bairro sem precisar se deslocar pela cidade”, afirma.

Jurerê Internacional é um bairro planejado, de praia calma, com fácil acesso para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Em 2025, foi eleito a melhor praia urbana entre 200 áreas avaliadas nas Américas e na Península Ibérica, segundo levantamento do CIF Playas e Proplayas.

A poucos metros do hotel, o Open Shopping amplia as experiências paralelas aos eventos com gastronomia, cultura e comércio. Caminhada, corrida, natação e beach tênis fazem parte da rotina local e se encaixam naturalmente na agenda dos participantes.

Estrutura dedicada

Inspirado na arquitetura da Costa Amalfitana, o IL Campanario prioriza luz natural, áreas externas e vista para o mar. A oferta inclui piscina aquecida com raia semiolímpica, academia completa e ambientes pensados para grupos que desejam integrar produtividade e bem-estar.

A conectividade é outro ponto estratégico: o hotel possui link dedicado de internet para transmissões, gravações e reuniões simultâneas — essencial para eventos híbridos. A programação pode incluir experiências externas em parceria com empresas locais, como atividades de team building em beach clubs ou práticas esportivas, entre elas canoa havaiana rumo à Ilha do Francês.



Para jantares privativos e recepções, restaurantes como o Positano e salões como o La Fontana comportam até 220 participantes. Cada evento recebe equipes exclusivas de recepção, governança e alimentos e bebidas, o que facilita ajustes de última hora.

ESG que faz diferença — e aparece nos indicadores

Além da infraestrutura, o IL Campanario incorpora práticas de sustentabilidade em toda a operação. O hotel mantém um programa de “lixo zero”, reciclando 100% dos resíduos orgânicos por compostagem. Outras iniciativas incluem reaproveitamento de enxovais, amenities em refil, controle de vazão da água e substituição de copos plásticos por suqueiras ou embalagens recicláveis.



Os eventos seguem o mesmo protocolo, com orientações específicas para descarte de lonas, materiais de montagem e resíduos gerais. A Habitasul também opera o sistema de água e esgoto de Jurerê Internacional, contribuindo para a balneabilidade da região — um diferencial para empresas com metas ESG e compromissos ambientais.