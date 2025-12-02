Bity lança plataforma para empresas focada em transferências internacionais

Enviar ou receber dinheiro do exterior ainda é, para muitas empresas brasileiras, um processo lento, caro e repleto de burocracia. Mas uma nova solução quer mudar essa lógica — e com um detalhe estratégico: usando stablecoins, criptomoedas atreladas a moedas estáveis, como o dólar americano, que garantem agilidade, rastreabilidade e até 80% de economia nas transações.

Essa é a proposta do Bity Payments, produto recém-lançado pela fintech brasileira Bitybank, especializada em soluções cripto para pessoas e empresas com mais de 10 anos de mercado. Voltada para negócios com atuação internacional, a ferramenta permite pagamentos globais com liquidação quase instantânea, 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana.

Como funciona

Na prática, a operação usa stablecoins como USDT e USDC, que funcionam como versões digitais do dólar, com lastro em moeda fiduciária e ampla aceitação global. O objetivo da Bity é eliminar as barreiras do sistema financeiro tradicional: taxas bancárias elevadas, IOF, spread cambial e prazos longos de liquidação — que, em muitos casos, chegam a três dias úteis.

Segundo a empresa, o Bity Payments pode reduzir até 80% dos custos por transação. Isso ocorre porque a plataforma dispensa intermediários bancários, garante cotação fixa no momento da conversão e realiza todo o processo dentro de uma plataforma com registro on-chain, ou seja, auditável na blockchain. Funciona também para transações em moedas fiduciárias, modelo FIAT.

Consultoria gratuita

Para empresas ainda não familiarizadas com o universo das criptomoedas, a fintech oferece uma consultoria gratuita, com foco em educação financeira e adoção prática da tecnologia. O processo inclui explicações sobre o funcionamento da plataforma, uma simulação de uso cotidiano e um diagnóstico personalizado de economia potencial com o câmbio digital.

A consultoria não exige compromisso com o produto e busca mostrar como a utilização de stablecoins pode tornar as operações de câmbio mais rápidas, seguras e eficientes — mesmo para negócios que nunca usaram criptoativos.

Quem pode se beneficiar

A interface do Bity Payments permite que o usuário escolha a stablecoin (USDT ou USDC), defina o valor em reais ou dólares, e veja na hora a cotação, já com a taxa aplicada. Em seguida, o valor é convertido e enviado diretamente à carteira digital do destinatário, com liquidação em minutos. E o mesmo funciona para moedas fiduciárias (FIAT).

O produto é indicado para uma variedade de perfis, como empresas que operam com comércio exterior, profissionais com atuação internacional, investidores globais, operadores de câmbio, estudantes e famílias que enviam recursos para o exterior e pessoas físicas envolvidas em doações internacionais ou pagamentos de cursos no exterior.

A empresa também destaca o uso da solução em setores como turismo, educação internacional e serviços remotos.

Um câmbio mais moderno, simples e rastreável

Além da economia, o grande diferencial do Bity Payments está na liquidez imediata e na simplicidade do processo. Tudo é feito de forma digital, sem a necessidade de preencher formulários ou aguardar janelas de horário comercial.

A rastreabilidade via blockchain também adiciona uma camada de segurança e transparência às transações. A proposta é transformar o câmbio tradicional em uma experiência digital, eficiente e acessível — com o controle na mão do usuário.