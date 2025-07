BRAVO Business Awards celebra 30 anos com homenagens a líderes da América Latina

A 30ª edição do BRAVO Business Awards, marcada para 16 de outubro em Miami, será palco da homenagem a executivos e empresas cujo impacto transcende fronteiras. O evento, promovido pelo Council of the Americas (COA), reúne líderes, investidores e autoridades para reconhecer trajetórias que moldam a América Latina e influenciam globalmente.

Mercado Livre, Embraer, FedEx e Corporación Multi Inversiones (CMI) serão reconhecidos por inovações que transformaram seus setores. A festa de gala acontece no Ritz‑Carlton Coconut Grove Hotel, paralelamente ao Simpósio do COA.

“Ao celebrarmos três décadas do BRAVO Business Awards, nossos homenageados personificam liderança visionária e impacto transformador que definem o progresso na América Latina”, afirma Susan Segal, presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). “Impulsionados pela inovação e determinação inabalável, suas conquistas destacam o legado da região e apontam o caminho para seu crescimento global.”

Empresas e executivos reconhecidos

Mercado Livre receberá o Prêmio BRAVO de Empresa de uma Geração em reconhecimento aos 25 anos de inovação disruptiva e inclusão financeira. Representado por Ariel Szarfsztejn, o gigante do e‑commerce latino‑americano consolidou-se como a empresa de capital aberto mais valiosa da região.

Luiz R. Vasconcelos, presidente da FedEx América Latina e Caribe, é o escolhido para o Prêmio BRAVO de Líder Dinâmico do Ano. Sob sua gestão, a FedEx reforçou a conectividade regional e liderou avanços logísticos que impulsionam o comércio nas Américas.

Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, receberá o Prêmio BRAVO de Líder Transformacional do Ano. Sua liderança transformou a Embraer em protagonista da aviação sustentável e mobilidade aérea de alta tecnologia.

A CMI será contemplada com o Prêmio BRAVO de Legado Corporativo. Sob o comando de José Gutiérrez Mayorga (CMI Foods) e Felipe Bosch Gutiérrez (CMI Capital), a empresa expandiu para 15 países.

Mais sobre os homenageados

A categoria Empresa de uma Geração, criada para celebrar os 25 anos do Mercado Livre, reconhece sua atuação pioneira no e‑commerce e inclusão financeira. Ariel Szarfsztejn, atual presidente de comércio do grupo, assumirá o cargo de CEO em janeiro de 2026.

Além de revolucionar o mercado digital, o Mercado Livre fortaleceu milhões de empreendedores e promoveu inclusão econômica em toda a América Latina.

Na Embraer, Francisco Gomes Neto lidera desde 2019 uma mudança estratégica. Especializada em aeronaves comerciais e executivas, defesa e mobility sustentável, a Embraer investe em tecnologias verdes, como decolagens verticais elétricas e biocombustíveis de aviação.

Luiz R. Vasconcelos comanda quase 23 mil funcionários em mais de 50 territórios. Sob sua direção, a FedEx América Latina e Caribe ampliou sua malha aérea, modernizou cadeias logísticas e fortaleceu rotas comerciais com os EUA.

Com mais de um século de atuação familiar, a CMI evoluiu de um negócio avícola na Guatemala para uma corporação que hoje emprega mais de 50 mil pessoas em 15 países. Suas marcas — como Pollo Campero e Pasta Ina — se expandiram nos EUA e investem robustamente em energia renovável e iniciativas sociais por meio da Fundação Juan Bautista Gutiérrez.

Três décadas de reconhecimento

Desde 1995, o BRAVO Business Awards se firmou como reconhecimento de excelência na América Latina. Ao longo de 30 anos, mais de 200 empresas e líderes foram celebrados por sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social da região.

Antes da cerimônia, o Simpósio do COA reunirá CEOs e especialistas para debater temas como geopolítica, sustentabilidade, inteligência artificial e oportunidades de investimento na América Latina.