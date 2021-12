Brasileiro consultor de Google e Facebook cria startup de cibersegurança

O brasileiro João Lucas Brasio é considerado um dos maiores especialistas de segurança digital no mundo e oferece consultoria para Facebook e Google há mais de dez anos. Por outro lado, o nosso país é o quinto principal alvo de ataques cibernéticos – só atrás de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África do Sul –, de acordo com a Roland Berger. De olho nisso, fundou a Red Unit, startup com mecanismos de proteção para pequenas e médias empresas, junto à Futurum Capital.

Com o sobe e desce do mercado, seu dinheiro não pode ficar exposto. Aprenda como investir melhor.

"Nosso objetivo é democratizar o acesso à proteção e confidencialidade dos dados, principalmente para empresas de menor porte, fornecendo tecnologia especializada com ferramentas exclusivas e produtos proprietários. Com o uso de inteligência artificial, por exemplo, nós conseguimos detectar rapidamente as vulnerabilidades mais complexas e jamais detectadas antes”, afirma Brasio. Todo o processo de criação começou "do zero", há cerca de dois anos, com investimento de 6 milhões de reais para desenvolver as tecnologias.

Serão oferecidos planos de assinatura que permitem acesso à segurança digital sem a necessidade de especialistas dedicados à operação. Entre as funcionalidades, há WAF (Web Application Firewall), especializado em proteção contra ataques de hackers e outras plataformas; e Smart Spider Scanner, que identifica vulnerabilidades no ambiente digital. Esses recursos são atualizados à medida que os ataques forem identificados – as proteções estão disponíveis 24 h por dia e 365 dias por ano.

Vale dizer que a venture developter Futurum Capital, investidora e desenvolvedora de empresas, tem 25 startups no portfólio e trabalha com três modelos de operação: full development, no qual funda e segue envolvido até a independência do negócio; development, no qual investe e apoia a empresa com equipe técnica; e estratégica, com participação só no conselho de companhias maduras.

Fabio Fakri, fundador e Chief Business Development Officer da Futurum Capital (esq.) e Felipe Galofaro, fundador eChief Operations Officer da Red Unit (dir.) Fabio Fakri, fundador e Chief Business Development Officer da Futurum Capital (esq.) e Felipe Galofaro, fundador eChief Operations Officer da Red Unit (dir.)

Em relação ao mercado, nosso país teve 9,1 milhões de ocorrências de ransomware – que restringe o acesso ao sistema infectado e funciona como um sequestro da plataforma – somente no primeiro trimestre deste ano. Esse volume já é suficiente para superar o número de ataques do ano passado. De acordo com a União Internacional das Telecomunicações (UIT), os problemas cibernéticos podem render prejuízos de 6 trilhões de dólares (cerca de 34,4 trilhões de reais) às empresas em 2021.

Além disso, as multas previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados podem chegar a até 50 milhões de reais nos casos de vazamentos de informações, o que é sensível para empresas de pequeno e de médio porte – que nem sempre têm recursos suficientes para investir em soluções mais sofisticadas de proteção e segurança, mas tiveram que digitalizar os processos rapidamente na pandemia.

Quer ver seu negócio decolar? Faça o curso Do Zero Ao Negócio com a shark Carol Paiffer. Garanta sua vaga: