Bosch expande parceria com Alibaba para acelerar digitalização e expandir e-commerce global

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15h25.

Em 2 de setembro, a Bosch, fornecedora alemã de tecnologia e serviços automotivos, anunciou a ampliação de sua parceria com o Grupo Alibaba.

O novo acordo visa acelerar a digitalização das operações da Bosch por meio de tecnologias avançadas, como computação em nuvem e inteligência artificial (IA).

O objetivo é melhorar a eficiência e automação das operações em diversas áreas, incluindo gestão empresarial, eletrodomésticos e veículos comerciais.

Foco na nuvem e inteligência artificial

A nova fase da colaboração entre as empresas tem como foco principal a migração para a nuvem e a aplicação de IA. As tecnologias serão integradas a vários setores da Bosch, trazendo ganhos em automação e otimização de processos.

Além disso, as empresas exploram o desenvolvimento de um ambiente de condução inteligente, apoiado pela infraestrutura de IA da Alibaba Cloud, com o intuito de melhorar a experiência e a segurança no setor automotivo.

Uma das áreas de inovação será a utilização do modelo de linguagem Tongyi Qwen, desenvolvido pela Alibaba. A tecnologia de IA permitirá interações por voz em veículos e soluções de assistência à condução, aproveitando os recursos multimodais do modelo para uma experiência mais avançada e intuitiva para os motoristas.

Expansão do e-commerce global

Além da digitalização e inovação tecnológica, a parceria também abrange o setor de e-commerce. Em 2025, a Bosch lançará uma nova linha de produtos na China, utilizando os dados de consumo da plataforma Tmall, do Alibaba.

O objetivo é ampliar seu portfólio, estreitar o relacionamento com os consumidores chineses e melhorar a experiência de marca.

Com a experiência adquirida no mercado chinês, a Bosch planeja expandir sua presença global no comércio eletrônico. A empresa utilizará as plataformas transfronteiriças do Alibaba, como Lazada, Miravia e AliExpress, para alcançar mercados no Sudeste Asiático, na Espanha e na América Latina, ampliando suas operações de e-commerce e reforçando seu vínculo com consumidores em diversas regiões.

