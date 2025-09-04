China lidera o mercado global de armazenamento de energia, com mais de 40% da capacidade

A China atingiu um marco significativo no armazenamento de energia de nova geração, com mais de 40% da capacidade global instalada até 2025, conforme o Relatório sobre o Desenvolvimento do Armazenamento de Energia de Nova Geração da China.

Em 2024, o país já havia instalado 73,76 GW / 168 GWh, um crescimento impressionante de mais de 20 vezes desde o início do 14º Plano Quinquenal. Em junho de 2025, a capacidade total alcançou 94,91 GW / 222 GWh, marcando um aumento de quase 29% em apenas seis meses.

Os sistemas de armazenamento de energia operam como "baterias gigantes", retendo energia durante períodos de baixa demanda e liberando-a nos horários de pico.

Um exemplo notável é o parque solar integrado ao sistema de armazenamento em Shannan, no Tibete, que armazena a eletricidade gerada durante o dia e a libera à noite.

Outro projeto de destaque é o sistema de 150 MW / 600 MWh na província de Qinghai, o mais alto do mundo em termos de conexão de alta tensão, com unidades que operam de forma independente e apresentam uma eficiência 4% a 6% superior à média.

Crescimento regional e políticas de apoio

O crescimento do armazenamento de energia na China é notável em várias regiões, com a Mongólia Interior e Xinjiang superando 10 GW de capacidade cada.

Outras províncias como Shandong, Jiangsu e Ningxia ultrapassaram 5 GW. Esse avanço é sustentado por políticas públicas que incluem o armazenamento na Lei de Energia e no Relatório de Trabalho do Governo de 2025, reconhecendo-o como um recurso essencial para a regulação do sistema elétrico.

Em Suzhou, Anhui, foi concluído o maior projeto chinês de “carvão + armazenamento térmico em sais fundidos”, o primeiro do tipo em escala de GWh.

Esse sistema aquece sais com vapor durante períodos de baixa demanda e libera calor quando a demanda atinge picos. Além disso, diversas tecnologias de armazenamento, como baterias de íons de lítio, ar comprimido, baterias de fluxo e baterias de estado sólido, estão avançando para a comercialização.

Desempenho no mercado e reformas regulatórias

O mercado de armazenamento na China também passou por significativas transformações regulatórias. Em 2024, o volume de transações no sistema da State Grid alcançou 7,12 bilhões de kWh, um aumento de 2,7 vezes em relação ao ano anterior.

No entanto, ainda existem desigualdades regionais, com algumas áreas já remunerando o armazenamento enquanto outras carecem de mecanismos claros de retorno.

De acordo com Bian Guangqi, vice-diretor do Departamento de Conservação de Energia da Administração Nacional de Energia, os próximos passos envolvem a expansão dos cenários de aplicação do armazenamento de energia, a melhoria da integração no despacho e a aceleração da criação de mecanismos de mercado.

A prioridade é garantir um sistema mais eficiente e acessível, com um impacto crescente nas redes elétricas e na economia de energia.