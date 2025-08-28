Invest

Pré-balanço, Alibaba sofre com guerra de preços na China

Prejuízos na entrega de alimentos devem ofuscar lucros de computação em nuvem, enquanto analistas avaliam impactos sobre participação de mercado

Vanessa Loiola

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20h01.

Uma intensa guerra de preços no setor de entrega de alimentos na China está pressionando o Alibaba, que deve registrar impactos nos resultados do trimestre a serem divulgados na sexta-feira, 29.

Os prejuízos recentes da JD.com Inc. superaram as expectativas, enquanto as ações da Meituan, que tem planos para entrar no Brasil, caíram após alerta sobre grandes perdas devido à "concorrência irracional".

A expectativa de analistas e investidores ouvidos pela Bloomberg é que a empresa de tecnologia siga a mesma tendência, com lucros de sua unidade de computação em nuvem ofuscados pelos custos de subsídios e descontos no setor de delivery.

Serviços locais pressionam resultados

A unidade de serviços locais do Alibaba, que inclui Ele.me e Amap, deve registrar prejuízo de 3,3 bilhões de yuans (US$ 463 milhões) no trimestre encerrado em junho, segundo pesquisa da Bloomberg. Seria o maior desde 2023.

Analistas destacam que, mais importante do que os números, é observar quanto a empresa está disposta a investir para ganhar participação de mercado.

Relatório do JPMorgan Chase & Co. indica que o Alibaba deve manter "investimentos agressivos" na entrega de alimentos nos próximos 12 meses, aproveitando seu maior comprometimento financeiro frente à concorrência.

Mercado dos rivais

Desde o início do segundo trimestre, o preço-alvo médio das ações da Meituan caiu 26%, o da JD.com caiu 22% e o do Alibaba, 11%.

Em participação de mercado, a Meituan representa cerca de 47% do volume de entregas de alimentos na China, enquanto o Alibaba detém 43%, segundo a Goldman Sachs Inc.

