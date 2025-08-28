Pré-balanço, Alibaba sofre com guerra de preços na China

Uma intensa guerra de preços no setor de entrega de alimentos na China está pressionando o Alibaba, que deve registrar impactos nos resultados do trimestre a serem divulgados na sexta-feira, 29.

Os prejuízos recentes da JD.com Inc. superaram as expectativas, enquanto as ações da Meituan, que tem planos para entrar no Brasil, caíram após alerta sobre grandes perdas devido à "concorrência irracional".

A expectativa de analistas e investidores ouvidos pela Bloomberg é que a empresa de tecnologia siga a mesma tendência, com lucros de sua unidade de computação em nuvem ofuscados pelos custos de subsídios e descontos no setor de delivery.

Serviços locais pressionam resultados

A unidade de serviços locais do Alibaba, que inclui Ele.me e Amap, deve registrar prejuízo de 3,3 bilhões de yuans (US$ 463 milhões) no trimestre encerrado em junho, segundo pesquisa da Bloomberg. Seria o maior desde 2023.

Analistas destacam que, mais importante do que os números, é observar quanto a empresa está disposta a investir para ganhar participação de mercado.

Relatório do JPMorgan Chase & Co. indica que o Alibaba deve manter "investimentos agressivos" na entrega de alimentos nos próximos 12 meses, aproveitando seu maior comprometimento financeiro frente à concorrência.

Mercado dos rivais

Desde o início do segundo trimestre, o preço-alvo médio das ações da Meituan caiu 26%, o da JD.com caiu 22% e o do Alibaba, 11%.

Em participação de mercado, a Meituan representa cerca de 47% do volume de entregas de alimentos na China, enquanto o Alibaba detém 43%, segundo a Goldman Sachs Inc.