Black Friday do Rappi tem promoções com até 80% de desconto e frete grátis

Para a Black Friday deste ano, o Rappi Brasil preparou um plano de oferta de descontos progressivos que podem chegar a até 80% para compras em todas as categorias. A campanha vai até a próxima segunda, 28, com promoções começam a partir de 50% de desconto com frete zero.

Patrocinador oficial das seleções brasileiras para a Copa do Mundo do Catar, a plataforma não podia deixar de mesclar essa data tão esperada do varejo com o mundial de futebol. Por isso, nos dias de jogos da Seleção, a marca vai ter ativações e promoções relâmpago especiais no app e nas redes sociais do Rappi Brasil, com distribuição de mais de 20 mil produtos grátis em parceria com Burger King, Domino's, KFC e Kibon.

A loja virtual "Vem Hexa!" também estará com descontos especiais em produtos para torcer pela seleção Canarinho. Com o frisson do jogo, a dica é usar o botão "Turbo" dentro do app, que garante rapidez de entregas em até 10 minutos.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Já no final de semana, dias 26 e 27 de novembro, o desconto de 50% ganha mais amplitude e vai ficar disponível em todas as categorias.

O serviço "RappiTravel" também entrou na onda da Black Friday. Até segunda, 28, os assinantes Rappi Prime podem aproveitar para fazer reservas de diárias em hotéis com até 50% ou 60% de desconto, com 5% de cashback debitado no Rappi Créditos. O benefício contempla compras feitas com o RappiCard, que podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros.

Estantes virtuais de marcas parceiras também estão com descontos especiais dentro do app. Entre elas estão:

Sephora: 20% em toda a loja

Nespresso: 20% para todos os usuários e 25% para Prime

O Boticário, Imaginarium e Multicoisas: itens com até 60%

Kalunga, Loccitane, Kopenhagen e QDB: até 50%

Vale lembrar que usuários Rappi Prime têm descontos exclusivos em todas as categorias durante toda a semana de Black Friday.

Estes são os cinco produtos mais procurados na Black Friday, segundo o Google

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

