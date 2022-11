Tênis na Black Friday: Nike, Mizuno, Asics e Olympikus têm descontos de até 60%

Às vésperas da Black Friday, as marcas e varejistas estão com ofertas de tênis que chegam a 60%, sejam as opções para práticas esportivas ou para o uso do dia a dia.

No Mercado Livre, modelos da Nike podem ser encontrados com 57%. Já a Americanas tem em peças da Mizuno os maiores descontos, com 50%. A marca japonesa também se destaca entre as ofertas da Netshoes, com até 60% off.

Veja as principais ofertas:

Americanas

Uma das maiores varejistas do país, a Americanas apresenta descontos que giram entre 25% e 50% de acordo com as marcas. Todos os itens são comercializados pelas lojas da fabricantes dentro do marketplace da Americanas.

Tênis Masculino Mizuno Wave Sky Neo 2 - De R$ 1199,90 por R$ 599,99

Tênis Mizuno Wave Sky 5 Feminino – De R$ 999,99 por R$ 499,99

Tênis Olympikus Ultraleve Feminino – De R$ 229,99 por R$ 149,99

Tênis de Corrida Unissex Under Armour Charged Prorun - De R$ 399,99 por R$ 229,99

Tênis New Balance 461 Masculino - De R$ 379,99 por R$ 269,99

Tênis New Balance 461 Feminino - De R$ 379,99 por R$ 269,99

Mercado Livre

Na Semana Black Friday, o Mercado Livre está com descontos de até 57% para tênis esportivos da Nike, uma das mais procuradas nas buscas no período de Black Friday. Veja abaixo as ofertas na loja oficial da marca no marketplace:

Tênis Nike Downshifter 12 Feminino – De R$ 399,99 por R$ 191,99

Tênis Nike Air Max Masculino – De R$ 699,99 por R$ 299,99

Tênis Nike Quest 5 Feminino – De R$ 479,99 por R$ 299,99

Asics

A marca japonesa de material esportivo está com descontos de até 50% em seus modelos de tênis. Entre os destaques, estão:

Gel-Sonoma 6 – De R$ 599,00 por 299,99

Evoride 2 – De R$ 799,00 por R$ 399,00

GEL-Nandi 360 – De R$ 69,00 por R$ 369,99

Tarther Blast – De R$ 749,00 por R$ 349,99

Dynablast 2 – De R$ 749,00 R$ 399,00

Netshoes

Especialista em material esportivo, o ecommerce Netshoes, que pertence a rede varejista Magazine Luiza, conta com ofertas em torno de 60%. Em alguns casos, o percentual pode variar de acordo com a forma de pagamento. No pix, o consumidor pode ter uma vantagem maior.

Tênis Mizuno Wave Sky Rise Masculino - De R$ 699,99 por a partir de R$ 275,99

Tênis Nike Court Legacy Canvas Feminino – Branco – De R$ 499,99 por a partir de R$ 219,99

Tênis Adidas EQ19 Feminino - Bege/Branco – De R$ 499,99 por a partir de

R$ 220,79

Tênis Adidas Response Classic Feminino - Preto/Cinza – De R$ 399,99 por a partir de

R$ 189,99

Tênis Olympikus Anyway 2 Feminino – Preto – R$ 199,99 por R$ 99,99

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.