Kodak, Nokia e BlackBerry: como estão as gigantes da tecnologia que bombavam nos anos 1990

Nos anos de 1990, nomes como Kodak, Nokia e BlackBerry eram sinônimos de inovação tecnológica e sucesso mundial. A Kodak dominava o mercado das fotografias, a Nokia revolucionava o mundo dos celulares e a BlackBerry se tornava indispensável para o mundo dos negócios com seus smartphones.

Foi a era de ouro para essas marcas. Mas chegou ao fim. O avanço acelerado da tecnologia e o surgimento de novos concorrentes exigiram dessas empresas uma velocidade de inovação que elas não conseguiram acompanhar. De uma forma ou de outra, todas assistiram a diminuição do seu espaço no mercado.

A Kodak enfrentou o declínio do filme fotográfico, a Nokia perdeu sua posição de liderança nos celulares e a BlackBerry viu sua hegemonia ser substituída por novos players do mercado de smartphones. Mas como isso aconteceu? E como essas empresas estão hoje? É isso o que a EXAME conta a seguir.

Com vagas limitadas, este treinamento ensina (na prática!) como se tornar um gestor voltado para inovação; veja como acompanhar aqui

Kodak

Imagem ilustrativa mostra filmes da Kodak com uma antiga câmera Leica M3 35mm em Chicago, Illinois (Scott Olson/Getty Images)

A Kodak tinha um domínio quase absoluto no mercado de câmeras analógicas no anos de 1980. Mas demorou a se adaptar quando a era digital começou.

Mesmo tendo sido uma das pioneiras na tecnologia de câmeras digitais, a empresa hesitou em investir fortemente nesse segmento, temendo prejudicar suas vendas de filmes tradicionais. Essa decisão foi um grande erro estratégico.

Seja o líder que transforma: inscreva-se no Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores e aprenda com os maiores cases de inovação do mercado

Empresas como a Canon e a Nikon tomaram a dianteira. A Kodak, por sua vez, declarou falência em 2012. Mas a marca não desapareceu completamente.

Hoje, sobrevive com foco em tecnologias de impressão, produtos de imagem para o setor empresarial e inovações no setor de blockchain. Embora longe do brilho que teve nos anos 80 e 90, a Kodak segue se reinventando.

Nokia

Entre os anos de 1990 e 2000, a Nokia era a líder indiscutível no mercado de celulares. Seus aparelhos robustos com baterias duradouras e designs icônicos fizeram da marca um sucesso mundial. O Nokia 3310, por exemplo, lançado em 2000, segue sendo lembrado com nostalgia pelos consumidores.

Porém, com o surgimento do iPhone, em 2007, e a ascensão do sistema Android, a Nokia não conseguiu acompanhar o ritmo da inovação. A empresa optou por usar o sistema operacional Symbian, que rapidamente se tornou obsoleto em comparação aos sistemas da Apple e Google. A tentativa de recuperação, com a adoção do Windows Phone, também não deu certo.

Atualmente, a marca ainda existe, mas em um formato diferente. Sob licença da empresa finlandesa HMD Global, a marca voltou ao mercado com smartphones que rodam Android, tentando reviver o prestígio da marca com foco em dispositivos acessíveis e de qualidade. A Nokia continua forte no setor de infraestrutura, sendo uma das principais fornecedoras de redes 5G.

Transforme sua carreira com inovação: inscreva-se no Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores e aprenda as estratégias que moldam os líderes

BlackBerry

BlackBerry (Joe Raedle/Getty Images)

Nos anos 2000, a BlackBerry era o sonho de consumo de executivos do mundo todo. Seus dispositivos, com teclados físicos e e-mail push, revolucionaram a comunicação móvel e transformaram a empresa em uma referência de inovação. Mas, assim como a Nokia, a BlackBerry foi incapaz de acompanhar a revolução trazida pelo iPhone s suas telas sensíveis ao toque.

Mesmo com tentativas de revitalização, como o lançamento de novos aparelhos e o sistema BlackBerry OS, a empresa não conseguiu recuperar seu lugar no mercado. Em 2016, a BlackBerry anunciou que deixaria de fabricar smartphones, focando exclusivamente em software e serviços de segurança.

Não deixe para depois: em iniciativa inédita, EXAME lança treinamento virtual sobre Gestão de Negócios Inovadores por apenas R$ 37

Hoje, a marca BlackBerry sobrevive, mas de forma diferente: a empresa se reinventou como uma companhia de soluções de software, especializada em segurança digital, gerenciamento de dispositivos e softwares automotivos.

Embora tenha deixado de ser uma fabricante de hardware, a BlackBerry ainda tem um papel relevante, especialmente no mercado corporativo.

EXAME lança pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores

Exemplos como o Kodak, Nokia e BlackBerry mostram que a capacidade de inovar é crucial para o sucesso das empresas. De olho nisso, a EXAME, uma das maiores referências em conteúdo sobre negócios e economia no Brasil, lançou o Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores, um treinamento virtual voltado para profissionais graduados que desejam se tornar líderes inovadores.

O acesso ao pré-mba é realizado pela página oficial do treinamento, mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE NEGÓCIOS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.