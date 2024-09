Citigroup faz parceria de US$ 25 bilhões com Apollo para empréstimos de risco

O Citigroup anunciou nesta quinta-feira uma parceria de US$ 25 bilhões com a Apollo para entrar em grupos de private equity e empresas americanas de baixa classificação. A ideia do quarto maior banco americano em ativos é se estabelecer nesse setor de crédito privado que passa por rápido crescimento.

Segundo reportagem do Financial Times, a decisão de fazer parceria com a Apollo dará ao Citi uma ferramenta para ajudar a reconquistar negócios de gestores de ativos, que nos últimos cinco anos miraram muitos dos clientes mais lucrativos seus e de seus rivais, à medida que os bancos tradicionais se afastavam de opções mais arriscadas do mercado.

Os dois grupos concordaram em financiar pelo menos US$ 25 bilhões em private equity e empréstimos corporativos nos próximos anos, esperando atingir US$ 5 bilhões no primeiro ano. Os empréstimos serão obtidos pela força de trabalho de banco de investimento do Citi e financiados pela Apollo, com base em capital de seus fundos de empréstimos diretos, bem como de sua subsidiária de seguros Athene e do fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala.

Apollo quer expandir crédito

O acordo ajudará a turbinar os esforços da Apollo para expandir seus negócios de crédito, que agora respondem por mais de 70% dos quase US$ 700 bilhões em ativos da empresa. A Apollo concentrou grande parte de sua energia em títulos e empréstimos de grau de investimento, dívidas que podem ser colocadas com seguradoras — incluindo a Athene — que são obrigadas a possuir investimentos de menor risco.

A parceria com o Citi dará à Apollo acesso direto a investimentos de maior rendimento, mas mais arriscados, incluindo empréstimos para financiar aquisições, segundo o FT.

Os bancos têm evitado alguns tipos de empréstimos desde a crise financeira de 2008, já que muitos deles não atendem aos padrões exigidos pelos reguladores financeiros dos EUA.

Para o Citi, a esperança é que o acordo ajude a revigorar ainda mais seu banco de investimentos, que teve algumas vitórias recentemente, mas geralmente teve dificuldades para acompanhar os rivais e muitas vezes não conseguiu obter lucro nos últimos anos. O banco foi recentemente escolhido pela empresa de confeitaria Mars para aconselhá-la sobre sua aquisição de US$ 36 bilhões da empresa de salgadinhos Kellanova.