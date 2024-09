Criptomoedas hoje: bitcoin ultrapassa US$ 65 mil e pode disparar ainda mais; entenda o porquê

Nesta sexta-feira, 27, o bitcoin e as principais criptomoedas caminham para um encerramento de semana bastante positivo. Movimentando cerca de US$ 88,9 bilhões nas últimas 24 horas, o setor possui praticamente todos os seus principais ativos sendo negociados “no verde”.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 65.464, com alta de 1,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula alta de 4%.

De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, um retorno do bitcoin para a faixa dos US$ 65 mil poderia abrir espaço para novas altas da criptomoeda.

Bitcoin em US$ 72 mil em breve?

“O bitcoin voltando para US$ 65 mil abre bastante espaço para a gente buscar novas altas, voltar para a casa dos US$ 70-72 mil”, disse ele durante o Morning Call Crypto da última quinta-feira, 26. O programa, da plataforma de criptoativos do BTG Pactual, é transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras às 9h.

“Mas na minha concepção, também acho que há uma probabilidade grande de eventualmente termos um ‘fakeout’. O bitcoin subir acima de US$ 65 mil, não conseguir se consolidar, voltar um pouco e dar uma outra oportunidade de compra para as pessoas que não estão dentro do mercado, não estão acompanhando ou aqueles que acompanham mas fazem aportes com recorrência”, acrescentou.

Fernando Pereira, analista da BitGet, também acredita que o bitcoin possa continuar subindo no curto prazo. O especialista tem perspectivas ainda mais otimistas:

"Após sair da consolidação, o bitcoin deve continuar subindo nos próximos dias e já tem alvos definidos para possíveis resistências. US$ 67.069, que pode ser testado ainda essa semana, e depois US$ 71.567 e US$ 74.348.

