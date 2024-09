De olho em mercado promissor, empresas chinesas de materiais de lítio investem no exterior

A Wanrun New Energy anunciou que sua subsidiária, Wanrun New Materials, planeja investir US$ 168 milhões em um projeto nos EUA para construir uma produção anual de 50.000 toneladas de fosfato de ferro e lítio, com planejamento de entrar em produção total em 2028.

No primeiro semestre deste ano, sob a influência da flutuação do preço de mercado das principais matérias-primas, como o carbonato de lítio, o preço de venda do fosfato de ferro e lítio da Wanrun New Energy caiu em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso fez o faturamento da empresa cair 48,97% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, somando um prejuízo líquido de RMB 404 milhões.

No contexto do aumento da competição no mercado interno, a Wanrun New Energy voltou sua atenção para o exterior. De acordo com o site oficial da Wanrun New Energy, a empresa atualmente possui bases de produção instaladas em Shandong, Anhui e Hubei.

No relatório semestral, a empresa apontou que, à medida que a rota técnica do fosfato de ferro e lítio é gradualmente reconhecida no exterior, a demanda internacional do fosfato de ferro e lítio também aumentou significativamente.

Qual a importância dos materiais?

O fosfato de ferro e lítio é o material cativo da bateria de fosfato de ferro e lítio. O fosfato de ferro e lítio e a bateria ternária são os dois tipos principais de baterias de energia usadas atualmente. Comparada com a bateria ternária, a bateria de fosfato de ferro e lítio possui vantagens como baixo custo, alta confiabilidade e baixo risco de incêndio, mas sua densidade de energia é relativamente baixa.

O instituto de pesquisa coreano SNE Research apontou em um relatório de pesquisa que, no atual mercado de veículos elétricos enfatiza a relação custo-benefício, as baterias de energia estão gradualmente se inclinando para as baterias de fosfato de ferro e lítio, que são mais competitivas em termos de preço. A demanda por baterias de fosfato de ferro e lítio de fabricantes de veículos elétricos europeus e americanos, como Tesla e Ford, está crescendo constantemente.

A Wanrun New Energy apontou que, com o rápido desenvolvimento da indústria global de novas energias e a otimização da estrutura de competição do mercado externo promovida pelo antidumping, a participação de mercado externa certamente se concentrará em empresas com ciclos de resposta curtos, produtos de alta qualidade, eficiência logística rápida e alto nível de serviço.

O objetivo da Wanrun New Energy ao implementar este projeto de investimento externo é equipar-se com uma capacidade de produção e serviço mais próxima dos clientes no exterior, a fim de abrir novos grupos de clientes e canais de negócios no exterior.

No primeiro semestre deste ano, para expandir o mercado externo, a Wanrun New Energy concluiu o registro da empresa no exterior nas regiões da América do Norte, África e Ásia Central, e realizou inspeções e planejamentos locais para promover ainda mais a estratégia de desenvolvimento internacional da empresa.

De olho no mercado externo

Outra empresa chinesa que tem vislumbrado oportunidades no mercado externo é a Yunnan Energy New Material. A companhia informou que o investimento no exterior promoverá ainda mais o avanço bem-sucedido dos negócios no exterior da empresa e terá um significado estratégico importante para aprimorar sua disposição industrial global.

No primeiro semestre deste ano, a Yunnan Energy New Material atingiu um faturamento de RMB 4,783 bilhões, uma queda de 14,10% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de RMB 291 milhões, uma redução significativa de 79,28% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Semelhante à Wanrun New Energy, a principal razão para o declínio no desempenho da Yunnan Energy New Material também é a queda nos preços dos produtos. A empresa disse que no primeiro semestre, o padrão geral de oferta e demanda na indústria de membranas de separação de baterias de lítio era ligeiramente mais flexível, combinado com a pressão de redução de custos do downstream e o aumento da concorrência no mercado, levando à queda nos preços dos produtos de membranas de separação de baterias de lítio.

Para lidar com a concorrência do mercado, a Yunnan Energy New Material continua a aumentar a escala de construção da capacidade de produção no exterior. Em 2020, a empresa investiu na construção de uma linha de produção de membranas de separação de baterias de lítio úmidas e uma fábrica de apoio na cidade de Debrecen, na Hungria, principalmente para realizar a fabricação e venda de membranas base úmidas de baterias de lítio e membranas de separação funcionalmente revestidas.