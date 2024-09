Após criar um negócio milionário com a venda de insumo a hospitais, ela quer ajudá-los a comprar bem

Em tempos de inflação médica nas alturas pelo Brasil, a empreendedora Soraya Capelli está olhando para um ponto nevrálgico da escalada dos custos no setor: a ociosidade de equipamentos hospitalares.

Moradora de Indaiatuba, no interior paulista, Capelli trocou uma carreira sólida nos times de vendas de equipamentos médicos de gigantes como GE e Philips para empreender.

O primeiro passo foi com a Zentys Medical, uma empresa aberta em 2014 com o propósito de levar ao interior paulista as mesmas tecnologias hospitalares até então restritas a centros médicos de ponta no eixo Rio-São Paulo.

Como uma distribuidora de produtos para hospitais, a Zentys tem no portfólio itens úteis para processos de controle de infecção hospitalar, endoscopia, esterilização e centro cirúrgico nos hospitais.

Em 2023, a companhia teve uma receita operacional líquida de 15,6 milhões de reais, alta de 23% em 12 meses. O desempenho colocou a Zentys no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

A Zentys ficou em 109º lugar na lista de empresas de 5 a 30 milhões de reais que mais crescem no país.

Em uma década de negociações comerciais mostraram a Capelli que havia muita coisa a ser melhorada no processo de compras dos hospitais.

É ainda comum no setor ver gente fazendo compras de insumos de maneira emergencial, para repor estoques quase zerados, e sem muito planejamento.

Quase sempre são compras picadas, de pouco volume e, por isso, a um preço muito acima do usual nos lotes maiores e fechados com antecedência.

Na raiz do problema, segundo Capelli, está o leque escasso de fornecedores de alguns hospitais.

Além disso, muitas compras são fechadas por canais informais, como o próprio WhatsApp. Não é raro o processo ficar bagunçado.

Sem uma análise criteriosa sobre o histórico de compras, o risco é de pagar a mais sem saber ou, então, comprar o que não precisa.

Em função disso tudo, neste ano a empreendedora criou um novo negócio: a Hospp, uma plataforma que conecta hospitais e fornecedores de equipamentos em um só lugar.

A Hospp quer ser a ponte entre hospitais e fornecedores, integrando sua plataforma aos sistemas de gestão de manutenção e ativos.

"Nosso principal interesse é transformar em dados as informações que atualmente são trocadas de maneira informal entre fornecedores e hospitais, com muitos atendimentos de serviços feitos por WhatsApp", diz Capelli.

"Tudo isso resulta em perda do histórico de dados e na qualidade do atendimento, além de prejudicar o tempo de resposta e a tomada de decisões mais eficazes e assertivas."

Como funciona a Hospp

Atualmente, os hospitais abrem chamados de manutenção de diferentes formas, dependendo do fornecedor. Com a Hospp, todos os chamados são centralizados, otimizando o tempo, melhorando a eficiência e reunindo dados para uma gestão mais eficaz.

Com todos conectados no mesmo ambiente de interação, fornecedor e hospital têm visibilidade em tempo real do tempo de parada da máquina, com a opção de abrir um chamado interno para prestar o primeiro atendimento se preferir, ou acionar o fornecedor imediatamente após a parada.

Em menos de um minuto, o chamado pode ser aberto pelo profissional de manutenção ou operador de tecnologia.

"Precisávamos replicar no aplicativo a simplicidade que o usuário encontra ao usar o WhatsApp e, assim, evitar um ambiente burocrático ou de difícil usabilidade", diz Cappelli.

"Nossos programadores trouxeram para a plataforma a mesma quantidade de cliques necessários para enviar uma mensagem, com a diferença de que agora as informações são totalmente rastreáveis, substituindo a informalidade das trocas de mensagens entre pessoas físicas, mesmo que em celulares corporativos. Com a Hospp, temos empresas falando com empresas, tratando informações sensíveis com a seriedade e transparência necessárias no ambiente da saúde."

A partir da abertura de um chamado, toda a interação é feita dentro da Hospp, e os dados são compartilhados para o sistema operacional do hospital e do fornecedor.

Os hospitais pagarão uma taxa de manutenção pelo uso, enquanto os fornecedores pagam uma assinatura calculada com base no número de máquinas cadastradas.

A ideia da Hospp surgiu em 2021, na pandemia, quando os hospitais enfrentavam uma situação inédita. Por um lado, as internações por covid-19 exigiam compras em volumes crescentes de insumos para as UTIs.

Por outro, a quarentena afastou os demais pacientes e, assim, esvaziou as alas dedicadas a cirurgias eletivas ou tratamentos de pouca urgência.

De lá para cá, os custos hospitalares seguiram em alta. No primeiro trimestre de 2024, segundo dados do Sistema de Indicadores Hospitalares da Anahp, o custo com pessoal representou 40,73% das despesas dos hospitais, seguido por contratos técnicos e operacionais, que somaram 12,59%.

"Hoje, as informações sobre um mesmo equipamento estão divididas entre os sistemas proprietários do hospital e do fornecedor, e cada um detém informações diferentes para um mesmo equipamento, isto torna as discussões de precificação de contratos de serviços improdutivas e com baixa percepção de valor", diz Capelli.

"A única forma de resolver este problema e ganhar um nível de dados que facilite este tipo de análise é colocar todos em um único lugar e compartilhar estes dados em tempo real."

Os planos para a Hospp

Na Hospp, além de dashboards com informações gerenciais, a plataforma indica os custos anuais com contratos de serviços por fornecedor, custos projetados de manutenções preventivas e corretivas, bloqueio de agendas para as manutenções do ano, e apresenta o NPS (Net Promoter Score) de cada fornecedor, permitindo que medidas corretivas sejam tomadas com base em indicadores e avaliação de resultados.

"Saímos do campo da percepção de valor do serviço prestado e passamos a trabalhar com dados concretos sobre a avaliação do fornecedor", diz Capelli.

Muitos equipamentos médicos estão fora de uso, aguardando manutenção ou substituição. Em 2022, mais de 90.000 aparelhos estavam obsoletos ou quebrados, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

"Com a Hospp, hospitais de todo o Brasil terão acesso a 100% das informações de seus equipamentos", diz.

Com um investimento inicial de 1,5 milhão de reais, Soraya espera faturar 3,5 milhões de reais nos primeiros dois anos.

A Hospp já realizou um piloto com 90 clientes conectados, registrando mais de 11 mil interações e poupando 35.000 quilômetros em deslocamentos desnecessários. A empresa já tem demanda de outros países da América Latina, interessados na solução.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.