Black Friday da Cyrela tem apartamentos com descontos de até R$ 35 mil

Neste sábado, 19, a Vivaz, marca econômica do Grupo Cyrela, realiza o Feirão Black Vivaz, campanha promocional para quem quer aproveitar a Black Friday para comprar um imóvel. Na ocasião, os descontos poderão a chegar até R$ 35 mil.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Os valores dos apartamentos variam de R$ 180 mil a R 300 mil, sem os descontos, e os interessados deverão comparecer nas lojas da marca localizadas em diversas regiões da capital paulista para a aquisição.

Lançada em 2018 com o foco no segmento popular, a Vivaz começou atuando exclusivamente com imóveis que fazem parte do programa Casa Verde e Amarela, mas recentemente entrou também no segmento de média renda.

“Nossa expectativa com o Feirão é que muitas pessoas realizem o sonho de ter um apartamento próprio. Construímos casas pensadas para pessoas de diversos perfis e oferecemos possibilidades para todos", diz João Quina, Gerente Geral de Vendas Vivaz.

Os interessados podem se cadastrar no site do Feirão Vizaz para um pré-atendimento.

Alguns dos endereços da Vivaz são:

Metro Itaquera – Piso superior; Shopping Mais - R. Amador Bueno, 229;

Lapa - George Smith, 153

Vila Prudente – Rua Cavour, 195, para verificar as possibilidades e planos especiais.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

