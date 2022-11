Black Beer: Clube do Malte tem cervejas descontos de até 70%

Entre tantas ofertas e produtos com descontos nas mais diversas categorias, os apreciadores de cervejas também têm motivos para celebrar na Black Friday. O Clube do Malte está colocando ano ar uma promoção nesta quarta-feira, 23, a partir das 12h, que contempla mais de 50 mil garrafas.

Com rótulos a partir de R$ 3,90, a ação vai oferecer até 70% em produtos de marcas como Delirium Tremens, Orval, Tripel, Chimay e Hofbrau. Rótulos da Chicago Blues, Comic Pale, Genevieve de Brabant e Corsendonk acumulam os maiores descontos, entre 70% e 58%.

A estratégia do ecommerce de cervejas também conta com uma promoção que levará um cliente para a Samuel Adams, cervejaria conhecida como a maior do mundo e que está localizada nos Estados Unidos.

A cada 200 reais em compras, os consumidores receberão um voucher para que possam fazer apostas no bolão do Clube do Malte da Copa do Catar. Quem acertar mais palpites, leva a brincadeira e a viagem.

A expectativa da empresa é de que a edição deste ano da Black Friday contribua para que a empresa alcance a sua meta de crescer 15% neste ano.

Ofertas Clube do Malte

Mojito Sour Garrafa 355ml- De R$ 19,90 por R$ 7,79

Chicago Blues Amburana Garrafa 355ml - De R$ 21,90 por R$ 8,90

Chicago Blues Castanheira Garrafa 355ml - De 21,90 por R$ 8,90

Partido Alto Garrafa 355ml - De 13,90 por R$ 5,99

Candy Experience Guava Saison com Goiaba Garrafa 355ml R$ 21,90 por R$ 9,90

Schornstein Ipa Lata 350ml - De 14,90 por R$ 6,99

Underground American Ipa Garrafa 600ml - De 24,90 por R$ 11,99

Vieux Bruxelles Ipa Lata 500ml - DE 32,90 por R$ 15,99

Taça de cerveja La Boussole Safra 2021 265ml- De R$ 27,90 por R$ 13,90

Tábua de Madeira Beer & Cheese - De R$ 49,90 por R$ 24,90

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

