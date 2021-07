Ben & Jerry's restringe venda em Israel e país quer retaliar

A marca de sorvetes Ben & Jerry's, da fabricante de bens de consumo Unilever, é conhecida por apoiar causas desde sua fundação em 1978. Depois de se manifestar em eleições e em momentos importantes para a comunidade LGBTI+, por exemplo, a marca agora anuncia a saída dos territórios ocupados por Israel.

As melhores oportunidades podem estar nas empresas que fazem a diferença no mundo. Veja como com a EXAME

O anúncio, contudo, não foi bem recebido. Após a Ben & Jerry's comunicar que: "Acreditamos que seja inconsistente com nossos valores que o sorvete Ben & Jerry's seja vendido no Território Ocupado da Palestina (OPT)" -- isto é, assentamentos da Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

O governo de Israel alertou a presidência da Unilever sobre "graves consequências", segundo a Reuters. Em comunicado, o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett afirmou que a ação tem consequências graves legais e outras, e se moverá agressivamente contra qualquer medida de boicote contra o povo.

A Ben & Jerry's diz ainda que tem uma parceria de longa data com o licenciado local, que fabrica sorvetes Ben & Jerry's em Israel e os distribui na região. E: "estamos trabalhando para mudar isso e, portanto, informamos nosso licenciado que não renovaremos o contrato de licença quando ele expirar, no final do próximo ano". Além de que novos comunicados podem ser feitos em breve.

Já a Unilever afirma que sempre reconheceu o direito da Ben & Jerry’s e de seu conselho para tomar decisões sobre sua missão social.

Por fim, a marca pretende ficar em Israel, exceto nos territórios ocupados. O fato é celebrado pela Unilever de modo a apaziguar os ânimos do governo local.