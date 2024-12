Banco do Nordeste acelera transição energética na região com R$ 10,7 bi investidos em dois anos

No início do século, o Brasil enfrentou apagões de energia que afetaram diversas regiões. Com isso, a busca por alternativas sustentáveis se intensificou, especialmente no Nordeste, que se destaca pela sua capacidade de gerar energia limpa. Graças ao clima privilegiado de sol e vento, a região tornou-se líder na produção de energia solar e eólica, com destaque para os estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí e Ceará.

O Banco do Nordeste (BNB) foi fundamental nesse cenário. Apenas nos últimos dois anos, a instituição financeira destinou R$ 10,7 bilhões para o financiamento de projetos de energia solar e eólica. Esses investimentos têm sido cruciais para consolidar o Nordeste como o principal produtor de energia renovável no país.

De acordo com o presidente do BNB, Paulo Câmara, “nos próximos anos, a meta é financiar a expansão da produção de itens com selo verde, como cimento e aço, além de outras iniciativas industriais sustentáveis”. Ele também ressaltou a importância do FNE Verde, uma linha de crédito criada para fomentar a sustentabilidade ambiental.

Com o objetivo de desenvolver negócios que, de alguma forma, propiciam a preservação, a conservação, o controle e a recuperação do meio ambiente, essa linha de crédito do Banco do Nordeste é voltada para produtores rurais, empresas, cooperativas e associações rurais.

Energia renovável: nos últimos dois anos, BNB destinou R$ 10,7 bilhões para o financiamento de projetos de energia solar e eólica. (CPFL/Divulgação)

O BNB deve disponibilizar cerca de R$ 7,7 bilhões do FNE Verde para 2025. O volume representa um aumento de 30% em relação ao ofertado em 2024. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e financiam empreendimentos e atividades econômicas que se enquadram nos conceitos de sustentabilidade.

Entre as atividades financiadas pelo FNE Verde estão recuperação ambiental e convivência com o semiárido, controle e prevenção da poluição e da degradação ambiental, redução de emissões de gases de efeito estufa e energias renováveis.

Segundo Câmara, o FNE Verde oferece vantagens como prazo de até 34 anos e carência de até oito anos. “Indústrias que investem em sustentabilidade têm a vantagem de consolidar sua operação e uma programação de longo prazo, além de taxas de juro vantajosas. São condições que o governo federal está oferecendo dentro do programa Nova Indústria Brasil para estimular a produção cada vez mais verde", explica Paulo Câmara.

Até setembro deste ano, o BNB já havia financiado R$ 5,6 bilhões com recursos do FNE Verde. Foram 5.380 operações distribuídas nos 11 estados da área de atuação do Banco. Os projetos atenderam, entre outras demandas, projetos de infraestrutura, indústria e agroindústria.