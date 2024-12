Com expansão de unidade, ArcelorMittal posiciona SC como polo de inovação em aço

Maior produtora de aço do mundo, a ArcelorMittal destaca também a sua posição como empresa inovadora no setor brasileiro com a expansão da Unidade de Vega, em São Francisco do Sul (SC). Com um investimento de R$ 2 bilhões feito ao longo dos últimos três anos, a nova planta é equipada com tecnologias de ponta para a gestão de recursos e a redução de impactos ambientais, posicionando Santa Catarina como um polo de inovação na indústria de aço.



Chamado Projeto CMC (Cold Mill Complex), o empreendimento foca a implantação da nova linha de galvanização e recozimento contínuo de aço. Com a expansão, a capacidade instalada da unidade aumentou de 1,6 milhão para 2,2 milhões de toneladas por ano, além de permitir a ampliação do portfólio de produtos de alta performance para atender demandas cada vez mais exigentes do mercado global.

Inovação sustentável

A Unidade de Vega é a primeira fora da Europa a produzir o Magnelis®, uma solução em aço revestido com alta resistência à corrosão, exclusiva da ArcelorMittal. A tecnologia consegue atender a demandas específicas em segmentos como construção civil, agricultura, infraestrutura rodoviária, entre outros.

Um destaque é que o Magnelis® é utilizado como material essencial na construção de projetos de energia solar. O revestimento é formado por uma película protetora que se regenera quando a chapa é cortada, soldada, perfurada ou arranhada, expondo sua parte interna não revestida. Essa capacidade regenerativa consegue ampliar a vida útil da peça feita com o aço especial.

Com isso, o Projeto CMC também tem como foco posicionar o Brasil na vanguarda da produção de aços sustentáveis.

O projeto faz parte de uma ampla agenda da companhia, que prevê investimentos de cerca de R$ 25 bilhões até 2028. Entre as ações contempladas na agenda estão ampliações, modernizações e aquisições, além de muitas ações com foco em sustentabilidade, especialmente em energia limpa e renovável.

A nova linha também busca fortalecer a atuação da ArcelorMittal no mercado automotivo, ampliando o mix de produtos de alta tecnologia que a Unidade de Vega já oferece a este segmento.

Impacto econômico

A expansão da Unidade de Vega traz, ainda, um impacto positivo para a economia catarinense, especialmente com a geração de empregos e a consolidação do estado como um polo industrial. Foram 350 vagas criadas, totalizando 1.300 empregos diretos gerados pela unidade.

Desde que foi inaugurada, em 2003, a Unidade de Vega já recebeu um total de R$ 4,5 bilhões em investimentos, sendo considerada o maior empreendimento no segmento industrial já realizado pela iniciativa privada no estado.

Para o país, de forma geral, o aumento da competitividade da indústria nacional é um dos resultados desse investimento.