Banco Inter finaliza a aquisição da Pronto Money Transfer

O Banco Inter finalizou nesta segunda-feira a aquisição da Pronto Money Transfer, companhia de tecnologia financeira sediada nos Estados Unidos, com subsidiárias no Brasil, Canadá e Reino Unido. O processo de aquisição foi iniciado em 27 de agosto de 2021.

De acordo com a companhia, a aquisição faz parte da estratégia do Inter de iniciar prestação de serviços nos Estados Unidos, ampliando a oferta de produtos financeiros par os clientes da companhia de tecnologia e para os clientes brasileiros do Inter, integrando as soluções.

"Os executivos da Pronto Money Transfer devem seguir à frente da operação americana e liderar a integração ao Inter. Bem como a expansão das verticais de negócio, em consonância com os planos do Inter para a expansão internacional", diz o Inter, em comunicado.

A operação está sujeita à aprovação dos órgãos regulatórios.