Bamba, Kichute, Rainha: o que aconteceu com essas marcas de tênis

Muito antes da entrada de marcas internacionais que conquistarma os pés dos brasileiros, o que bombava por aqui eram as marcas nacionais, com tênis coloridos e vibrantes.

Empresas nacionais como Kichute, Bamba, Rainha e Montreal lideravam o desejo de garotos e garotas numa era em que a palavra de ordem era ousadia, e as cores vibrantes eram tão essenciais quanto a trilha sonora de uma fita K7.

Depois, marcas internacionais foram ganhando mais espaço no mercado (e nos pés) brasileiros, e as empresas nacionais perderam sua força - pelo menos até recentemente, quando uma onda nostálgica fez algumas delas voltarem ao radar.

Kichute

A Kichute foi uma marca brasileira de calçados esportivos bastante popular nas décadas de 1970 e 1980. O tênis foi lançado em 1970 pela Alpargatas, aproveitando a popularidade do tricampeonato mundial conquistado pela seleção brasileira de futebol.

A empresa ficou conhecida por produzir um tênis simples, mas bastante robusto, principalmente para a prática de esportes como futebol e vôlei.

No auge da sua popularidade, no final dos anos 1970, o Kichute chegou a vender mais de nove milhões de pares por ano, o que o fazia um dos calçados mais rentáveis da Alpargatas.

No entanto, ao longo dos anos, a marca enfrentou desafios, incluindo mudanças no mercado de calçados esportivos e evoluções nas preferências dos consumidores.

No início dos anos 2000, a marca já não estava mais tão presente no mercado. Sua derrocada foi acompanhada da entrada de novas marcas importadas de tênis esportivos.

Em 2022, o Grupo Alexandria anunciou ao mercado que faria um retrofit para voltar com a Kichute como uma marca digital, sem lojas físicas.

Conga

A Alpargatas também tinha outra marca que bombava nos anos 1980: a Conga. Lançada em 1959, a marca estourou nos anos 1960 e 1970 - e seguiu como uma das mais vendidas nos anos 80.

No início dos anos 1990, a gigante de calçados descontinuou o modelo, também por causa da concorrência com produtos estrangeiros que se popularizaram no final do século passado.

Hoje em dia já não é mais uma marca, mas um modelo de calçado que é usado por diversas empresas, como Arezzo, Anacapri e Mr. Cat.

Bamba

Fechando a trinca de sucessos lançados pela Alpargatas estava o Bamba, lançado pouco depois do Conga.

Inspirando nos All Star, o tênis nacional era de lona e solado de borracha. Assim como o norte-americano All Star, o Bamba tinha várias cores e podia ser usado por meninos e meninas.

O produto foi descontinuado à mesma época do Conga, no início dos anos 1990, e por motivos semelhantes: os preços dos calçados estrangeiros caíram ou começaram a ser produzidos por aqui mesmo, o que aumentou a concorrência e dificultou a vida dos tênis nacionais.

Nos anos 2000, ele voltou ao mercado com novas cores e formatos, aproveitando a onda retrô. Em 2022, a mesma empresa que anunciou o retorno do Kichute disse que faria um retrofit do Bamba. O negócio se concretizou em 2024. No último ano, também houve abertura de uma loja física.

Tênis Rainha

Criado em 1934 pelas mãos do fabricante Saad&Cia, o Tênis Rainha se desenvolveu usando um processo à época pioneiro no mercado de manufatura, com a tecnologia de autoclave.

O sucesso nos pés da molecada, porém, aconteceu bons anos depois, quando a Alpargatas comprou a empresa, em 1978. Com isso, a marca deixa de ser apenas um artigo de luxo a passa a ser uma marca de grandes volumes, focando no modelo esportivo.

“É a primeira marca esportiva a fechar contrato de patrocínio com uma equipe, a Pirelli”, diz o site da companhia. “Por meio de ações inovadoras como esta junto ao esporte, a marca contribui para a profissionalização do vôlei e torna-se símbolo da década de 1980”.

Em 2015, a marca foi adquirida pela BR Sports, do Grupo Sforza, liderado pelo empresário Carlos Wizard Martins. O mesmo grupo é dono da Topper.

Até hoje, atua com e-commerce e com lojas físicas em São Paulo e Minas Gerais.

Tênis Montreal

Essa marca ficou famosa não por ser da Alpargatas, mas pela propaganda que o apresentador Silvio Santos fazia dos tênis no seu programa Domingo no Parque. Lá, a criançada, numa cabine acústica, tinha que escolher (sem saber) se trocava algum outro produto por um “Tênis Montreal”.

A marca foi vendida e sua produção passou para Nova Serrana, em Minas Gerais. Nas redes sociais da empresa, as últimas atualizações são de 2015. O site do grupo já não está mais no ar.

Matéria originalmente publicada em maio de 2025.

