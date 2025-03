Avery Dennison investe R$ 170 milhões para expandir capacidade produtiva em 60%

A Avery Dennison, líder global em ciência de materiais e soluções de identificação digital, que completa 90 anos em 2025, acaba de concluir um de seus maiores projetos de expansão na América Latina. Com um investimento total de R$ 170 milhões, a empresa inaugurou uma nova laminadora de soluções autoadesivas em sua planta de Vinhedo (SP), elevando em 60% sua capacidade produtiva.

A instalação desta laminadora inovadora envolveu uma equipe global de especialistas de sete diferentes países e mais de 500 toneladas de equipamentos, resultando em uma tecnologia que redefine os padrões de eficiência, sustentabilidade e acabamento para soluções autoadesivas. A expansão, que eleva a área total do parque fabril para quase 25 mil metros quadrados, ocorreu no mesmo local da companhia que, em 2022, recebeu uma nova planta para a fabricação de etiquetas inteligentes com tecnologia RFID e faz parte do plano de investimentos na região.

De acordo com Isabela Galli, vice-presidente e gerente-geral da Avery Dennison na América Latina, essas iniciativas somadas à maior fábrica de RFID do mundo, inaugurada em 2024 pela companhia em Querétaro, no México, refletem a importância estratégica e o compromisso da companhia com a região. Segundo a executiva, a expansão no Brasil também gera empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento da economia regional.

A introdução da nova laminadora, com tecnologia avançada de aplicação de adesivos, representa um marco significativo para o mercado. Esta inovação não apenas amplia a versatilidade na produção, permitindo a utilização de uma gama diversificada de adesivos com estabilidade e eficiência superiores, como também eleva o padrão de qualidade através da aplicação da tecnologia diferenciada de Top Coating. O resultado é uma melhoria substancial de impressão, conferindo aos convertedores de rótulos uma vantagem competitiva crucial para atender às exigências de diversos segmentos de bens de consumo.

"Estamos muito felizes em oferecer o que há de melhor em top coating no mundo, garantindo performance superior e produtividade de conversão, compatível com os diversos tipos de impressão e condições climáticas do Brasil”, destaca Isabela Galli.

Expansão estratégica e impactos positivos na indústria

A inovação tecnológica da Avery Dennison gera impactos positivos diretos na indústria de embalagens. Isabela Galli enfatiza que a nova laminadora eleva o patamar das soluções autoadesivas, tornando-as mais avançadas e sustentáveis. Adicionalmente, impulsiona a eficiência logística, amplia as possibilidades de pesquisa e desenvolvimento de novas soluções para a expansão do portfólio, aumenta a aquisição de insumos locais e minimiza a geração de desperdício. Estas medidas contribuem para a redução de emissões e apoiam a corrida pela descarbonização, além de fortalecer a economia e as comunidades locais.

“Esse lançamento tem um papel estratégico no compromisso da Avery Dennison com a sustentabilidade. A nova tecnologia integra-se ao plano de sustentabilidade da empresa, que busca garantir que 95% dos resíduos sejam desviados de aterros sanitários e reinseridos na cadeia produtiva, promovendo a circularidade e reduzindo o impacto ambiental. Tudo isso é possível graças a estratégias inovadoras, certificações e colaboração com todos os elos da cadeia”, destaca Galli.

Crescimento e projeção internacional

A ampliação da Avery Dennison em Vinhedo marca também as celebrações pelos 90 anos da empresa, fundada nos Estados Unidos em 1935. Conhecida por inventar a etiqueta autoadesiva, a companhia evoluiu para um conglomerado global listado na Fortune 500, que pauta seu crescimento em estratégias focadas em resolver a crescente e acelerada mudança tecnológica, além das expectativas dos consumidores em constante evolução.

Representada pelo posicionamento 'Making Possible', a nova fase da companhia traduz sua visão de conectar o mundo físico e digital para resolver alguns dos desafios mais complexos do mundo.

“Estamos moldando um futuro inovador e conectado, onde cada produto desempenha um papel crucial no engajamento entre marcas e consumidores, na redução de resíduos e na transparência e eficiência da cadeia. Nosso DNA nos impulsiona a superar os limites, gerando valor para nossos parceiros, marcas, pessoas e o planeta. ‘Making Possible’ não é apenas uma prática, é a nossa essência. Através dela, enfrentamos desafios complexos e catalisamos mudanças positivas em larga escala”, conclui Galli.