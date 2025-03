Por que entender os ciclos do mercado cripto pode ajudar você a investir melhor

O preço do bitcoin, a criptomoeda mais famosa do mundo, teve um desempenho expressivo em 2024, com valorização superior a 140%. A criptomoeda quebrou recordes consecutivos até atingir sua máxima histórica de US$ 108 mil. Apesar disso, iniciou 2025 em um patamar mais baixo. Em 10 de março, o ativo era negociado a cerca de R$ 480.924,92 (aproximadamente US$ 83.535). Outras criptomoedas com alta capitalização de mercado tiveram desempenho semelhante nesse período.

Especialistas apontam que essa volatilidade segue um padrão cíclico. A expectativa do mercado é que, até o final do ano, o bitcoin possa dobrar de valor. Segundo Richard Teng, CEO da Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, essas oscilações não são exclusivas desse setor.

“As oscilações vêm e vão, mas os indicadores fundamentais do mercado cripto – adoção, liquidez e participação institucional – estão cada vez mais fortes. As quedas podem ser inquietantes, mas também são momentos de oportunidade para investidores de longo prazo”, destaca Teng.

Como funcionam os ciclos do mercado cripto

Os mercados financeiros operam em ciclos de crescimento e retração. No setor de criptomoedas, assim como em outros ativos financeiros, esses movimentos são influenciados por fatores como avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e o cenário macroeconômico global.

Segundo Teng, eventos macroeconômicos também influenciam os ciclos. “Quando o Federal Reserve aumentou as taxas de juros em 2022, o bitcoin caiu abaixo de US$ 20 mil, mas se recuperou conforme as condições se estabilizaram”, exemplifica.

As quatro fases do ciclo de mercado

Os ciclos seguem um padrão de quatro fases principais:

Acumulação : ocorre após uma forte queda, quando investidores compram ativos a preços reduzidos.

: ocorre após uma forte queda, quando investidores compram ativos a preços reduzidos. Bull Market : crescimento contínuo, impulsionado pelo otimismo do mercado.

: crescimento contínuo, impulsionado pelo otimismo do mercado. Distribuição : preços se estabilizam ou começam a cair, enquanto investidores experientes realizam lucros.

: preços se estabilizam ou começam a cair, enquanto investidores experientes realizam lucros. Bear Market: período de queda prolongada, marcado por pessimismo e desvalorização de ativos.

Apesar da volatilidade, entender esses padrões ajuda investidores a tomar decisões mais estratégicas.

Como investir com segurança nos ciclos do mercado cripto

Para navegar pelos ciclos do mercado e mitigar riscos, especialistas recomendam:

✔ Diversificação: evitar concentração de investimentos em um único ativo.

✔ Análise técnica e fundamentalista: identificar tendências e padrões do mercado.

✔ Evitar decisões impulsivas: quedas podem representar oportunidades de compra.

✔ Acompanhar o cenário macroeconômico: política monetária e juros globais influenciam o setor.

✔ DYOR: a sigla Do Your Own Research (faça sua própria pesquisa, em tradução livre) é comumente usada no setor para destacar a importância de que as pessoas pesquisem e se informem sobre as características, usabilidade e riscos dos ativos antes de fazerem aportes.

Ferramentas e análises, como as oferecidas pela Binance, são essenciais para tomar decisões informadas e maximizar oportunidades, mesmo em períodos de incerteza.

Um dos exemplos é a Binance Academy, plataforma educacional que oferece conteúdos para todos os níveis de experiência no mercado cripto. No site da companhia, os clientes também têm acesso a relatórios e análises detalhadas sobre tendências do mercado, além de um hub de notícias e insights de especialistas em tempo real.