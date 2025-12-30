As startups de IA que mais captaram investimentos nos EUA em 2025

As Startups de inteligência artificial dos Estados Unidos lideraram grandes rodadas de investimento em 2025. Os dados mostram a continuidade do fluxo de capital para empresas do setor, sobretudo aquelas ligadas a modelos generativos, infraestrutura de IA e aplicações corporativas.

Até novembro, o número de startups de IA com rodadas acima de US$ 100 milhões já igualou o registrado em 2024. Neste ano, também aumentou a quantidade de empresas que realizaram mais de uma captação relevante no período.

Segundo um levantamento feito pelo site TechCrunch, as maiores captações do ano ficaram concentradas em OpenAI, Anthropic e Anysphere.

A dona do ChatGPT liderou com folga ao anunciar uma rodada de US$ 40 bilhões em 2025, a maior do setor no ano. Em seguida aparece a empresa de Dario Amodei, que levantou US$ 13 bilhões para ampliar o desenvolvimento de modelos de linguagem em larga escala.

Já a Anysphere somou US$ 2,3 bilhões no ano, impulsionada pela expansão de ferramentas de programação baseadas em inteligência artificial.

Ranking das startups de IA que mais captaram investimentos

A lista reúne as 20 maiores captações anunciadas em 2025, considerando o valor total informado por empresa ao longo do ano.

OpenAI — US$ 40 bilhões

Anthropic — US$ 13 bilhões

Anysphere — US$ 2,3 bilhões

Thinking Machines Lab — US$ 2 bilhões

Reflection AI — US$ 2 bilhões

Cerebras Systems — US$ 1,1 bilhão

Groq — US$ 750 milhões

SandboxAQ — US$ 450 milhões

Cognition AI — US$ 400 milhões

Lila Sciences — US$ 350 milhões

Sierra — US$ 350 milhões

Runway — US$ 308 milhões

Together AI — US$ 305 milhões

Abridge — US$ 300 milhões

Harvey — US$ 300 milhões

Periodic Labs — US$ 300 milhões

Fireworks AI — US$ 250 milhões

Celestial AI — US$ 250 milhões

Sesame — US$ 250 milhões

Ambience Healthcare — US$ 243 milhões

As captações se concentraram em empresas que atuam com modelos de linguagem, infraestrutura computacional, chips especializados, saúde digital e software corporativo.

Parte relevante das rodadas foi liderada por fundos de venture capital globais e braços de investimento de grandes empresas de tecnologia.

Também houve presença recorrente de investidores estratégicos em rodadas sucessivas, o que elevou o volume total captado por algumas startups ao longo do ano.