As startups de IA que mais captaram investimentos nos EUA em 2025

Aportes se concentraram em saúde, jurídico, chips e modelos de linguagem avançados

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17h36.

As Startups de inteligência artificial dos Estados Unidos lideraram grandes rodadas de investimento em 2025. Os dados mostram a continuidade do fluxo de capital para empresas do setor, sobretudo aquelas ligadas a modelos generativos, infraestrutura de IA e aplicações corporativas.

Até novembro, o número de startups de IA com rodadas acima de US$ 100 milhões já igualou o registrado em 2024. Neste ano, também aumentou a quantidade de empresas que realizaram mais de uma captação relevante no período.

Segundo um levantamento feito pelo site TechCrunch, as maiores captações do ano ficaram concentradas em OpenAI, Anthropic e Anysphere.

A dona do ChatGPT liderou com folga ao anunciar uma rodada de US$ 40 bilhões em 2025, a maior do setor no ano. Em seguida aparece a empresa de Dario Amodei, que levantou US$ 13 bilhões para ampliar o desenvolvimento de modelos de linguagem em larga escala.

Já a Anysphere somou US$ 2,3 bilhões no ano, impulsionada pela expansão de ferramentas de programação baseadas em inteligência artificial.

Ranking das startups de IA que mais captaram investimentos

A lista reúne as 20 maiores captações anunciadas em 2025, considerando o valor total informado por empresa ao longo do ano.

  • OpenAI — US$ 40 bilhões
  • Anthropic — US$ 13 bilhões
  • Anysphere — US$ 2,3 bilhões
  • Thinking Machines Lab — US$ 2 bilhões
  • Reflection AI — US$ 2 bilhões
  • Cerebras Systems — US$ 1,1 bilhão
  • Groq — US$ 750 milhões
  • SandboxAQ — US$ 450 milhões
  • Cognition AI — US$ 400 milhões
  • Lila Sciences — US$ 350 milhões
  • Sierra — US$ 350 milhões
  • Runway — US$ 308 milhões
  • Together AI — US$ 305 milhões
  • Abridge — US$ 300 milhões
  • Harvey — US$ 300 milhões
  • Periodic Labs — US$ 300 milhões
  • Fireworks AI — US$ 250 milhões
  • Celestial AI — US$ 250 milhões
  • Sesame — US$ 250 milhões
  • Ambience Healthcare — US$ 243 milhões

As captações se concentraram em empresas que atuam com modelos de linguagem, infraestrutura computacional, chips especializados, saúde digital e software corporativo.

Parte relevante das rodadas foi liderada por fundos de venture capital globais e braços de investimento de grandes empresas de tecnologia.

Também houve presença recorrente de investidores estratégicos em rodadas sucessivas, o que elevou o volume total captado por algumas startups ao longo do ano.

