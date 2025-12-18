Startup de IA triplica de valor e atinge US$ 6,6 bilhões em dois trimestres

Fundada em 2023, a Lovable nasceu com a proposta clara de permitir que qualquer pessoa, com ou sem conhecimento técnico, crie sites e aplicativos com auxílio de modelos de inteligência artificial, eliminando a necessidade de programação tradicional.

Menos de dois anos depois, a startup com sede em Estocolmo já figura entre as mais valiosas da Europa, avaliada em US$ 6,6 bilhões.

A ascensão meteórica veio após uma nova rodada de investimentos liderada por grandes nomes do venture capital (um investimento de alto risco), como a americana Khosla Ventures. Desde a última rodada, em julho de 2025, quando havia sido avaliada em US$ 1,8 bilhão após captar US$ 200 milhões, a Lovable triplicou de valor de mercado. As informações são da Inc. Magazine, com dados confirmados pela CNBC.

De US$ 1 milhão a US$ 200 milhões em ARR em apenas um ano

Em termos de desempenho financeiro, o salto foi tão agressivo quanto o da avaliação. A Lovable atingiu US$ 1 milhão em receita recorrente anual (ARR) há cerca de um ano. Em novembro de 2025, esse número saltou para US$ 200 milhões.

Com um modelo de negócio centrado em IA generativa, a Lovable faz parte de uma nova geração de empresas que democratizam o desenvolvimento digital, colocando o poder da programação nas mãos de profissionais de marketing, designers, PMs e criadores em geral, mesmo aqueles sem formação técnica.

O novo mercado das 'plataformas sem código' impulsionado pela IA

Embora não esteja sozinha nesse setor, a Lovable tem se destacado no cenário europeu. Nos Estados Unidos, empresas com propostas semelhantes também receberam aportes bilionários. A Anysphere, criadora da Cursor, por exemplo, foi avaliada em US$ 29,3 bilhões em novembro, após um aporte de US$ 2,3 bilhões. A Replit alcançou US$ 3 bilhões, e a Vercel, US$ 9,3 bilhões.

Mas a Lovable tem se posicionado de forma estratégica com um apelo mais amplo: acesso simplificado, experiência visual intuitiva e forte base em IA para automação de código, design e interface.

Agora, a startup se prepara para abrir escritórios nos Estados Unidos, começando por Boston e São Francisco, regiões que concentram alguns dos maiores ecossistemas de tecnologia do mundo.

Oportunidade para novos talentos e um mercado em expansão

Além do impacto nos números, a Lovable se insere em um cenário onde as empresas de IA se tornaram os principais destinos de investimento global. A Accel, uma das maiores firmas de capital de risco do mundo, já participou de duas rodadas consecutivas da Lovable e também está por trás de outras startups emergentes do setor, como a Thinking Machines, criada por Mira Murati, executiva da OpenAI.

Esse movimento reforça o que muitos especialistas vêm destacando: formação em IA e visão de produto digital são diferenciais estratégicos para quem quer liderar os próximos ciclos de inovação.

