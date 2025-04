OpenAI capta US$ 40 bilhões e fecha maior investimento privado da história da tecnologia

Na última segunda-feira, a OpenAI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de US$ 40 bilhões, estabelecendo o maior investimento já registrado para uma empresa de tecnologia privada.

Com esse aporte, a empresa responsável pelo ChatGPT alcançou uma avaliação de US$ 300 bilhões, praticamente três vezes o valor de rodadas de financiamento anteriores, conforme dados da PitchBook. Esse montante coloca a OpenAI atrás apenas da SpaceX, avaliada em US$ 350 bilhões, e emparelhada com a ByteDance, controladora do TikTok, entre as empresas privadas mais valiosas do mundo.

A liderança do financiamento ficou por conta do conglomerado japonês SoftBank, que investiu US$ 30 bilhões na rodada. Além dele, outros investidores de peso, como Microsoft, Coatue, Altimeter e Thrive, também participaram do processo.

Em um post oficial em seu blog, a OpenAI revelou que os novos recursos serão usados para "expandir ainda mais as fronteiras da pesquisa em IA" e aumentar a capacidade de sua infraestrutura computacional. Uma parte significativa do aporte, cerca de US$ 18 bilhões, será destinada à parceria estratégica com a Stargate, joint venture formada entre a OpenAI, o SoftBank e a Oracle, anunciada pelo presidente Donald Trump em janeiro.

Reestruturação e pressão para transformação em entidade lucrativa

Entretanto, essa rodada de financiamento vem com uma condição importante: o SoftBank atualizou suas previsões e informou que seu investimento poderá ser reduzido para até US$ 20 bilhões, caso a OpenAI não se reestruture para operar como uma entidade com fins lucrativos até o dia 31 de dezembro deste ano.

Essa exigência adiciona uma pressão considerável sobre a OpenAI para realizar a conversão para um modelo com fins lucrativos, o que exigirá a aprovação da Microsoft e do Procurador Geral da Califórnia. A mudança também tem sido contestada judicialmente por Elon Musk, cofundador da OpenAI em 2015, quando a empresa foi fundada como uma organização sem fins lucrativos.

Atualmente, a OpenAI opera com uma estrutura híbrida, composta por uma parceria limitada de lucros limitados, estabelecida em 2019.

A organização sem fins lucrativos, que controla a OpenAI, se tornaria uma entidade independente caso a empresa consiga se reestruturar. Os investidores da OpenAI possuem notas conversíveis, que poderão ser convertidas em participação acionária.

Projeções de crescimento e expansão no mercado de IA

Os investidores estão confiantes no crescimento contínuo do ChatGPT, que recentemente atingiu a marca de 500 milhões de usuários semanais, representando um aumento significativo em relação aos 400 milhões do mês passado. A OpenAI também projeta um crescimento expressivo de sua receita, estimando que ela triplicará para US$ 12,7 bilhões até o final deste ano.

Sam Altman, CEO da OpenAI, comentou em uma postagem no X (anteriormente Twitter) que, embora o lançamento do ChatGPT tenha sido "um dos momentos virais mais surpreendentes que já vi, com um milhão de usuários em cinco dias", a empresa agora "adiciona um milhão de usuários a cada hora".

A empresa também está se preparando para um mercado de IA generativa que deve ultrapassar US$ 1 trilhão em receita dentro de uma década, com empresas como Google, Amazon, Anthropic e Perplexity correndo para anunciar novos produtos e recursos.

No meio dessa ascensão, a OpenAI também anunciou mudanças significativas em sua cúpula executiva.

O CEO Sam Altman redirecionará seu foco para a pesquisa e desenvolvimento de produtos, enquanto Brad Lightcap, chefe de operações, assumirá novas responsabilidades, incluindo a supervisão das operações diárias e dos negócios da empresa.